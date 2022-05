South Summit e Porto Alegre no mapa da inovação

Realizado desde 2012 em Madri, Espanha, o South Summit é uma plataforma global de inovação e conexões entre os participantes do mundo empresarial, movimentando US$ 8,8 bilhões em investimentos.

Importante, pois, que o South Summit chegue ao Brasil, via Porto Alegre, colocando a cidade em plano superior na tecnologia. A Capital será o primeiro local, além da capital espanhola, a receber a edição completa do South Summit, um dos maiores eventos de inovação do mundo.

Focado em fomentar negócios dentro do ecossistema e promover conexões entre startups, grandes empresas e fundos de investimentos mundiais, o encontro reunirá mais de 400 palestrantes nacionais e internacionais, que compartilharão sua expertise em 5 palcos.

Da agrotecnologia à sustentabilidade, o evento tem como essência estimular o ecossistema de inovação da América Latina por meio de uma conexão ativa e colaborativa com corporações internacionais.

A escolha de Porto Alegre como cidade-sede foi por considerar que temos mais de 1.000 startups e 15 parques tecnológicos com referência continental, sendo o Rio Grande do Sul um dos líderes na transição para a economia digital na América do Sul.

O Brasil possui hoje um ecossistema de inovação e tecnologia reconhecido, estruturado e em plena expansão. Assim, o objetivo é tornar o evento referência e colocar o Brasil no mapa mundial, fomentando também o desenvolvimento da América Latina.

Nas edições anteriores, o evento reuniu mais de 20 mil participantes, 8 mil empreendedores, sendo 7 mil corporativos e 1.600 investidores com uma carteira de investimentos de US$ 135 milhões. Por isso, não é de se admirar quando muitos julgam que o evento servirá como uma virada de chave para Porto Alegre ser chamada de a Capital da Inovação.

O South Summit também incentiva o desenvolvimento da economia verde, projetando que os empresários podem desempenhar um papel ligado às mudanças climáticas.

Startup nomeia empresas novas e que oferecem produtos inovadores. Normalmente, esses negócios estão ligados a soluções tecnológicas para alguma necessidade do mercado. Apesar de enfrentarem um início mais incerto e cheio de riscos, essas empresas tendem a dar certo e podem se tornar referências no que fazem. É o caso, por exemplo, de Uber, Netflix e Nubank, entre outras.

Espera-se que surjam mais casos bem sucedidos no ecossistema gaúcho de inovação.