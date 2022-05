Produção de soja reflete a pujança da agropecuária no RS

A produção mundial da soja foi de 362,947 milhões de toneladas, com área plantada de 127,842 milhões de hectares, segundo dados de 2021 das entidades agropecuárias oficiais dos Estados Unidos. O Brasil é o maior produtor mundial do grão, à frente do segundo colocado, justamente os Estados Unidos. Nós produzimos 135,409 milhões de toneladas, com área plantada de 38,502 milhões de hectares, e uma produtividade de 3.517 kg por hectare, dados de 2021 da Comissão Nacional do Abastecimento (Conab). Já os Estados Unidos produzem 112,549 milhões de toneladas, numa área plantada de 33,313 milhões de hectares, com produtividade de 3.379 kg por hectare.

No Brasil, o maior produtor da oleaginosa é o Mato Grosso, com 35,947 milhões de toneladas, área plantada de 10,294 milhões de hectares e produtividade de 3.492 kg por hectare. No Rio Grande do Sul, ainda segundo a Conab, a produção é de 20,164 milhões de toneladas, com área plantada de 6,055 milhões de hectares e uma produtividade de 3,330 quilos por hectares. A exportação de soja em grão foi de 74,1 milhões de toneladas, somando US$ 28,561 bilhões, em 2020.

Por estes números, é fácil se deduzir a importância da soja no agronegócio brasileiro, contribuindo demais para a economia nacional, como tem ocorrido nos últimos anos, principalmente tanto pela pandemia do coronavírus quanto por conta da estiagem e inundações, a primeira aqui no Rio Grande do Sul e inundações em outros estados.

No Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Rosa é denominada de o Berço Nacional da Soja, título oficializado pelo Congresso Nacional em reconhecimento ao local onde se deu o início do cultivo da soja no Brasil, em 1914. A confirmação da presença do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 7 de maio, sábado, e do vice-presidente Hamilton Mourão, que esteve no último sábado, para a abertura oficial da Festa Nacional da Soja (Fenasoja), é a prova da importância do produto.

Durante os 10 dias de realização da Fenasoja, os principais agentes de desenvolvimento da região Noroeste do Estado, cerca de 600 expositores e um público de 250 mil visitantes, inclusive internacionais, estarão no evento, até o dia 8 de maio.

É a importância do agronegócio gaúcho, sendo motivo de mais uma feira de largo alcance social e econômico e que serve de inspiração para eventos similares.