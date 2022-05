As eleições, os partidos e a possível terceira via

Enquanto não há definição de vários partidos políticos sobre candidaturas próprias a presidente da República, o panorama da disputa eleitoral deste ano segue em aberto. A decisão terá que vir até o dia 15 de agosto, último dia para o registro das candidaturas - na prática as decisões serão oficializadas entre 20 de julho e 5 de agosto, data das convenções partidárias. O primeiro turno da eleição ocorre no domingo do dia 2 de outubro.

Até aqui, a apenas cinco meses do pleito presidencial, as pesquisas eleitorais de intenção de voto apontam dois nomes polarizando a disputa, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A polarização entre os dois candidatos citados tem levado ao debate da criação de uma chamada terceira via, alguém que pudesse mudar o quadro que está ficando, a cada dia que passa, mais concreto, só dois nomes com chances de serem eleitos presidente, segundo as pesquisas, repete-se. São propostas antagôncias e que também despertam altos índices de rejeição. A ideia seria buscar uma candidatura conciliadora para o País.

Mas um nome forte para a terceira via está virando descrença para muitos políticos. Alguns partidos já desistiram de conversações para buscar consenso em torno de um nome.

A pulverização do sistema partidário brasileiro contribui para a dificuldade de um consenso para a chamada terceira via. Em termos de criação de partidos, as 35 siglas existentes em 2016 correspondem à média de 1 partido registrado por ano no período de 1981 a 2016. Analistas políticos afirmam que os principais partidos se adaptam aos tempos, assumindo a forma e a feição necessárias mais convenientes ao momento.

Igualmente, ainda não se consolidou uma proposta que empolgue o eleitorado, com ideias concretas para a recuperação do País e um projeto estratégico de futuro, salvo as promessas corriqueiras, conforme se observa nas propagandas na mídia, de mais empregos, economia forte e aberta, combate à inflação e muito progresso na saúde e educação. São obviedades genéricas, que se repetem a cada pleito. Ou seja, ainda estão faltando propostas factíveis e novas.

Mesmo assim, estima-se que as eleições presidenciais terão entre seis e sete concorrentes. Mas o que se espera, nos próximos meses, é que se debatam, pelo menos três ou quatro propostas para o País.