Manter tarifa do transporte coletivo é importante

A prefeitura de Porto Alegre anunciou que não haverá aumento na tarifa de ônibus. O preço da passagem será mantido em R$ 4,80, valor praticado desde 2021. O prefeito Sebastião Melo (MDB) e o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, apresentaram o Mais Transporte - Programa de Reestruturação do Transporte em Porto Alegre, que busca a garantia de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro. Para o secretário, a possibilidade de manter a tarifa é um esforço do governo que começou no ano passado, com a redução de 14 para sete isenções, a extinção gradual de cobradores, a redução do passe livre de 12 para 2 dias e a desestatização da Carris.

Além disso, foi estabelecido um sistema de cálculo definido pelo custo por quilômetro rodado, com base na projeção do custo do sistema para o ano vigente. O aporte é feito pela diferença no custo da operação e da receita. A proposta cria um novo modelo de cálculo, sem aumentar os repasses do setor público. O sistema será definido pelo custo por quilômetro rodado, com base na projeção do custo do sistema para o ano vigente. O aporte é feito pela diferença no custo da operação e da receita. A estimativa é de que o subsídio do município fique em 11%.

Que o transporte coletivo privado de Porto Alegre, ao lado da Carris, está em crise é um consenso desde há muitos meses. Por isso, para ser salvo, o sistema atual precisa de subsídios que, para o prefeito Melo, deveriam ser federais, uma vez que a isenção de tarifas para os idosos com mais de 65 é determinação da lei nacional. Técnicos de transporte coletivo da cidade afirmam que o sistema quebrará até o final deste ano. O transporte coletivo foi incluído no artigo 6º da Constituição, como um dos direitos do cidadão brasileiro.

Segundo a prefeitura, em abril de 2020, no início da pandemia, eram transportados 227.504 passageiros por dia. Em 2019, esse número era bem maior, sem a pandemia. Em 2020, o aporte de recursos para cobrir o déficit do sistema de transporte coletivo foi de R$ 110 milhões, sendo R$ 40 milhões para concessionárias e R$ 70 milhões para Carris. Em 2021, os subsídios foram de R$ 108 milhões - R$ 43 milhões para as empresas privadas e R$ 65 milhões para a Carris.

O número de passageiros mensais nos ônibus da Capital era de cerca de 1,2 milhão por dia, número que veio caindo por conta da pandemia e por menos ônibus em circulação no cumprimento de horários. Mas, com a vacinação e o retorno de muitas atividades, já subiu bastante o número de usuários, ainda segundo os técnicos do setor na Prefeitura da Capital. Porém, dificilmente retornará aos patamares anteriores.