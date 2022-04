Confronto entre presidente e STF terá desdobramentos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou a concessão de graça, termo jurídico, ao deputado federal Daniel Lúcio da Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por atos antidemocráticos, ataques a ministros e ao próprio Supremo. A decisão foi baseada no art. 84, caput, inciso XII, da Constituição, pelo disposto no art. 734 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

Bolsonaro afirmou que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirada em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. O parlamentar, um dia antes, foi condenado por 10 dos 11 ministros do STF a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado justamente por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do STF. Os ministros também determinaram a perda do mandato e dos direitos políticos do deputado bolsonarista e multa de R$ 200 mil.

Com a decisão, contestada por muitos, está aberta crise com o STF, que, se acionado, analisará a constitucionalidade do ato do presidente. Bolsonaro considerou que a liberdade de expressão é pilar da sociedade em todas as suas manifestações. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu a perda do mandato e dos direitos políticos de Silveira. No entanto, apesar de o presidente se basear em diplomas legais, ministros do Supremo e juristas têm entendimentos diferentes. Sustentam que a graça - a graça é diferente do indulto, a primeira é um benefício individual, enquanto o segundo é dado coletivamente, como nos indultos natalinos, a diversas pessoas enquadradas em determinados critérios - mas só podem ser aplicados em condenados com pena transitada em julgado. Não é o caso do deputado Daniel Silveira.

A graça concedida pelo presidente só se aplica à pena de 8 anos e nove meses de prisão. A inelegibilidade de Daniel Silveira e a perda de mandato estão mantidos. Daniel Silveira em 2021, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foi preso por ter publicado vídeo no qual defendeu o AI-5, considerado o instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, bem como a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

Porém, Daniel Silveira não será preso, não terá o mandato cassado e nem perderá os direitos políticos enquanto o STF não resolver a questão colocada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), que recorreu ao Supremo para que o Poder Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte.