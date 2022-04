Os desafios e as novas tendências da educação em 2022

Apesar de estarmos com a maioria das escolas públicas e particulares funcionando a pleno, ainda há certa insegurança. É que a pandemia paralisou a frequência e o ensino curricular, deixando muitos alunos e mestres inseguros quanto à modelagem nas matérias que estão estudando ou lecionando.

Agora, no período letivo deste ano, a expectativa é de que deva ocorrer a preparação para mais mudanças. Há novas tendências na educação que serão incorporadas no cotidiano das escolas, alterando situações que não ocorriam antes. Temos que viabilizar estratégias para colocá-las nas salas de aula.

Em suma, como a gestão escolar vai lidar com novos desafios que foram criados durante os mais de dois anos da pandemia.

Com as escolas fechadas, houve mudanças.Como aprendemos e como ensinamos está, hoje, dentro de uma outra realidade, com estudantes apresentando novas habilidades e competências.

Especialistas ligados à educação afirmam que a maior tendência é a necessidade de oferecer aulas online, pois estudantes manejam computadores e aparelhos mais do que nunca.

É preciso investir em uma educação personalizada com desenvolvimento de habilidades. Assim, o ensino linear e pouco flexível deve ser deixado para trás. Sabemos que isso não é fácil quando falamos de aulas online ou híbridas, mas agora mais do que nunca é importante investir em planos de estudo e avaliações individuais.

Da mesma forma, está clara a importância do e-learning e da aprendizagem móvel, sendo esta última um dos destaques para os próximos anos.

Quanto ao ensino híbrido, já faz parte da realidade das escolas, que precisam entender como o conteúdo pode ser otimizado para o celular. Os telefones inteligentes estão nas mãos de milhões de alunos que deles não mais se separam, como pode ser observado cotidianamente.

Alunos passam cada vez mais tempo diante de telas, gastam horas do seu dia em aplicativos e redes sociais e precisam de estímulos da Inteligência Artificial (IA) que chamem atenção e despertem o interesse nos conteúdos das matérias.

Também a popularidade de assistentes virtuais está presente na vida dos estudantes, até mesmo durante pesquisas escolares e tarefas. Finalmente, humanizar sistemas, a abordagem pedagógica e até mesmo o currículo do colégio é um passo essencial para se aproximar e engajar alunos e responsáveis.