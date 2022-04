As variáveis econômicas para o Brasil neste ano

Quando a normalidade parece voltar ao Brasil após a pandemia, os economistas reavaliam as expectativas de mercado para diversas variáveis econômicas, coletadas de diferentes fontes. Importante, dizem, é a questão se a inversão em alguns trechos da curva de juros nos Estados Unidos sinaliza recessão e pode levar o Fed a reduzir o aperto monetário esperado. Mas, a conclusão, em estudo do próprio Fed, é que não. Em seguida, é mostrada a evolução dos juros reais no Brasil em 2022, que têm ficado relativamente estáveis em meio à elevação dos juros nominais e da inflação.

Teremos medianas de mercado para algumas variáveis macroeconômicas brasileiras, como, por exemplo, que de 2022 a 2024 espera-se paulatino aumento da taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), redução da inflação ao consumidor, da Selic, da taxa de câmbio e do déficit nominal do setor público, ao lado de estabilidade no déficit em transações correntes do balanço de pagamentos.

O fim da guerra entre Rússia e Ucrânia é imprevisível, mas os efeitos comerciais já são factíveis pelos recentes desequilíbrios observados no fornecimento de petróleo e derivados, produtos agrícolas, como trigo, milho e óleo de girassol, e fertilizantes. Instabilidades que acometem a segurança energética e alimentar refletem na alta dos preços das commodities, que já vinham em uma tendência de alta em consequência da pandemia.

A magnitude dos efeitos do conflito geopolítico ainda é difícil de mensurar, mas é certo que esses efeitos serão maiores quanto mais intensas forem as sanções adotadas de parte a parte, envolvendo um grande número de países. Por isso tudo, a economia brasileira no pós-pandemia - cuja volta plena espera-se não demore mais do que alguns meses, se tanto - é a de que elevará o Produto Interno Bruto neste 2022. Não na rapidez que se deseja, mas, com certeza, trazendo ânimo. Com ele, mais negócios, produção, geração de empregos e a sensação geral de bem-estar social, sensação da qual estamos carentes há mais do que dois anos, por conta da pandemia do coronavírus.

Importante é que os governos, nos três níveis, federal, estaduais e municipais, se organizem para ajudar na volta da produção e da total retomada das atividades. Da mesma forma, que o agronegócio, que continua muito bem, a indústria, o comércio e os serviços em geral retornem a empregar e, com isso, amenizem a tragédia do desemprego em massa que ainda temos, infelizmente. E em tempo de Páscoa, desejamos que ela seja feliz para todos.