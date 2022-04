Os apelos da ONU e os insistentes ataques da Rússia na Ucrânia

Ignorando os apelos e a condenação quase unânime dos integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), a Rússia não cessou os ataques mortíferos contra cidades da Ucrânia, com milhares de mortos contabilizados até agora, inclusive entre os próprios militares russos. A repulsão pela invasão da vizinha Ucrânia ficou confirmada quando a Assembleia-Geral das Nações Unidas - composta pelos 193 Estados-membros da organização - aprovou a suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos.

Defendendo-se apenas diplomaticamente e mantendo a ofensiva que está chegando próxima a dois meses, o Kremlin alertou que a sua suspensão do Conselho de Direitos Humanos da ONU enfraquecerá o caráter universal daquele órgão e deixará nas mãos do Ocidente o controle total em matéria de direitos humanos.

Simultaneamente, os bloqueios comerciais e financeiros de muitos países têm afetado a inflação e o fluxo de abastecimento na Rússia, o que já tem sido verificado em muitas cidades, inclusive na capital Moscou. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia anunciaram novas sanções à Rússia. Washington alargou as sanções a instituições bancárias, membros do governo russo e familiares, incluindo as duas filhas adultas de Vladimir Putin.

A Ucrânia apela, repetidamente, mas sem o apoio militar que esperava, à retirada imediata de civis da zona leste, à medida que se espera uma intensificação dos ataques russos na região de Donbass. Calcula-se que mais do que 4,5 milhões de ucranianos já deixaram o seu país para trás, para fugir dos bombardeios e ataques.

Em Mariupol, cidade símbolo das atrocidades cometidas pelas tropas invasoras, com mais do que 15 mil mortos, a Cruz Vermelha conseguiu, num único dia, escoltar mais de mil pessoas em fuga, em um corredor humanitário. Como já fez em outras oportunidades e países, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falará online ao Parlamento português. E isso em meio a diversas manifestações públicas contra a guerra em alguns países, como na Alemanha, e, mais ainda, visando o governo russo especificamente, no qual Vladimir Putin tem sido apontado como alguém provocando uma tragédia sem necessidade.

É por demais penoso ver mulheres com crianças saindo pelas cidades em meio ao frio, sem alimentação e temendo pela vida, como tem acontecido por conta dos bombardeios que atingem prédios residenciais, escolas e até hospitais, um horror e carnificina que se julgavam impossíveis de voltar a ocorrer na Europa, após a Segunda Guerra Mundial.