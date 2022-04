Os avanços na legislação para proteger mulheres

A luta das mulheres contra agressões no Brasil é antiga e vem evoluindo lentamente. Somente com a Lei Maria da Penha foi dado um grande passo, ao aumentar as penas para agressões domésticas, além de prever medidas como restrição para visitas de dependentes, determinações de afastamento do lar e prisão preventiva do agressor.

Outro avanço protetivo veio quando, neste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou a aplicação da Lei Maria da Penha para mulheres trans. A decisão serve de precedente para que outras instâncias da Justiça observem o mesmo entendimento.

A Lei nº 11.340/2006, a popular Lei Maria da Penha, é um marco na luta contra a violência em ambientes domésticos. Tal lei propiciou a punição de milhares de agressores de mulheres, além de afastar por meio de medidas protetivas os potenciais criminosos de suas vítimas.

O nome da lei deriva da história de Maria da Penha Maia Fernandes, uma biofarmacêutica que foi agredida pelo marido durante seis anos. Em 1983, ele tentou assassiná-la duas vezes, na primeira com um tiro, quando ela ficou paraplégica e, na segunda, por eletrocussão e afogamento.

Além das mulheres, quando a lei se consolidou, a discussão voltou-se para o fato de ela visar apenas a proteção da mulher contra agressores ou a proteção de qualquer tipo de vítima.

A decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, unanimemente, em recurso especial, entendeu que uma mulher transexual, vítima de agressões pelo próprio pai, também está protegida pela Lei Maria da Penha.

Membros da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor afirmam que a discussão principal está no conceito de mulher. É que há quem defenda que pessoas trans não sejam protegidas pela lei, alegando que a Constituição Federal define a mulher em sentido científico.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu ser errônea essa interpretação, uma vez que não se deve restringir a proteção em função do sexo biológico, mas sim por conta do gênero, já que o objetivo primordial é impedir a violência ao ser humano.

Assim, a lei passa a proteger transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis. O entendimento na decisão do Superior Tribunal de Justiça não é vinculante, não obrigando a que todas as decisões sejam no mesmo sentido.