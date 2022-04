Os prejuízos da pirataria para a economia do RS

Entre as mil pessoas que responderam à pesquisa sobre os Hábitos de Consumo, elaborada pela Comissão de Combate à Informalidade da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), 35,18% afirmaram que compram produtos piratas pelo preço mais em conta, apesar das experiências negativas como a baixa qualidade, mesmo com a falta de garantia e a impossibilidade de troca do produto. Em contrapartida, 41,51% disseram que não consomem mercadorias do mercado informal; 20,89% não têm certeza e apenas 2,43% afirmaram nunca ter comprado produtos piratas na vida.

Entre os produtos piratas mais comprados, TV por assinatura lidera, com 32,2%, seguida por 31% de eletrônicos e, em terceiro lugar, roupas, com 28,7%. O tíquete médio gasto pelos consumidores de pirataria é de R$ 175,00 e 60,65% dos entrevistados afirmaram que acreditam que o motivo dos originais serem mais caros são os impostos elevados.

Para o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, esses e outros dados apontados pela pesquisa fornecem informações necessárias para planejar e executar ações contra a pirataria que tanto prejuízo traz para a economia, especialmente para os setores cobertos pela entidade. As pessoas que responderam à pesquisa sinalizaram alguns pontos importantes, como a alta carga tributária sobre produtos legais, as campanhas educativas, apontadas por 36,25%, e a conscientização da população sobre os prejuízos causados pela pirataria, com 29,65%.

O questionário de oito perguntas também contemplou a relação entre e-commerce e pirataria. Perguntados se acreditam que o comércio eletrônico aumenta a venda de produtos piratas, 70,8% responderam que sim e 90,84% afirmaram que verificam se o site é seguro para comprar, mesmo sabendo que pirataria é crime do Brasil, que impacta negativamente na economia e contribui para o aumento da criminalidade.

O pior de tudo é que, ainda segundo a pesquisa, entre os que consomem pirataria 56,33% dizem que pretendem continuar comprando produtos no mercado informal. O motivo, óbvio, é o baixo valor das mercadorias, que entram ilegalmente no País sem pagar qualquer imposto.

Isso explica a quantidade de apreensões feitas, ultimamente, pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias gaúchas. Igualmente e o mais problemático, até toneladas de drogas, como a cocaína, são identificadas e recolhidas em navios que partem rumo à Europa de portos brasileiros.