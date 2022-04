Energia eólica é uma realidade positiva no Brasil

Dado importante para o abastecimento energético do Rio Grande do Sul é o avanço nos investimentos em energia eólica. Em consonância com o progresso no setor em todo o País, a Global Wind Energy Council (GWEC) divulgou o relatório 2022. A boa notícia para o Brasil foi saber que o País subiu mais uma posição no ranking de capacidade instalada de energia eólica onshore, ou seja, em terra, passando a ocupar a 6ª posição no mundo. O Brasil vem subindo de forma consistente nos últimos anos - em 2012, estava em 15º lugar.

Em 2021, a nossa capacidade instalada de usinas eólicas foi de 21,5 mil MW, suficiente para atender a mais de cinco vezes a demanda média de energia elétrica de um estado como o Rio Grande do Sul. Fomos superados somente pela China, com 310,6 mil MW, pelos Estados Unidos, com 134,3 mil MW, Alemanha, que produz 56,8 mil MW, a Índia, chegando a 40 mil MW e, finalmente, a Espanha, que produziu 28,3 mil MW.

No mesmo relatório, há outro dado fundamental para o Brasil, com a citação de que, no ano passado, o País foi a terceira nação que mais instalou usinas eólicas, repetindo o feito de 2020, e ficando atrás apenas de China e EUA.

Para Elbia Gannoum, presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), os dados divulgados refletem o que estamos vivendo no setor eólico, que vem crescendo com números sólidos e uma importância cada vez maior na matriz elétrica brasileira, o que é muito bom, traz progresso e substituição de fontes tradicionais de energia, mais custosas e com maior impacto ambiental.

Atualmente, temos 795 parques eólicos brasileiros e mais de 9 mil aerogeradores em operação. Para o ano de 2026, a previsão é de pelo menos 36 mil MW.

Enquanto os dois maiores mercados do mundo, China e Estados Unidos, instalaram menor capacidade eólica onshore no ano passado - 30,7 mil MW e 12,7 mil MW, respectivamente - outras regiões tiveram anos recordes.

Europa, América Latina e África e Oriente Médio aumentaram as novas instalações onshore em 19%, 27% e 120%, respectivamente.

É um novo horizonte de fontes energéticas se consolidando, cada vez mais, no Brasil, que tem, sim, que aproveitar a imensa costa marítima e os campos que são uma constante em praticamente todos os estados brasileiros. A energia eólica veio para ficar.