As eleições e o debate de soluções para problemas do País

Candidatos a presidente da República continuam a ser propostos por partidos políticos. São muitas as agremiações e temos também uma troca de siglas que não facilita, pelo menos por enquanto, uma escolha, salvo a dos dois candidatos que ponteiam as pesquisas, Jair Bolsonaro (PL), atual mandatário, buscando a reeleição, e Lula da Silva (PT), que quer voltar ao Planalto, após problemas com a Justiça e a posterior eliminação de todas as condenações.

O que tem sido apresentado, entretanto, até agora, são quase chavões de outras campanhas, promessas genéricas onde tudo será resolvido desde que o nome colocado por esse ou aquele partido seja o ungido pelos eleitores.

Mas, modelos de soluções para tantas dificuldades que o País enfrenta desde muito, até agora não têm sido apresentados de maneira clara. São apenas promessas que, em tese, resolvem quase tudo, visando conquistar o maior número de votantes, porém, repete-se, sem que algo prático, passível de implementação, apareça de maneira clara.

O que todos queremos, ainda mais quando a pandemia dá sinais de que está refluindo, embora em outros países uma terceira ou quarta onda assuste muito, é uma perspectiva concreta de que já em 2023 a vida voltará ao normal. O retorno pleno da economia em todos os setores e serviços é o maior desejo das pessoas, assim como manter a saúde. Felizmente, neste início de 2022 já temos a volta dos empregos formais, uma balança comercial superavitária e batendo recorde em março.

Esses números têm que ter continuidade e, como alcançar esses objetivos, é o que está faltando ser dito pelos candidatos a presidente da República. Só promessas de boas intenções não levarão, como já aconteceu no passado, à concretização de que teremos uma reação econômica forte e em todas as regiões, fazendo a roda do agronegócio - que vem bem, como sempre - avançar ainda mais, ao lado da indústria, do comércio e dos serviços em geral.

Que venham, então, a partir das campanhas eleitorais, propostas concretas dos candidatos a presidente da República, aos governos estaduais e - por que não? - também dos futuros senadores e deputados federais, quando há tantos projetos parados no Congresso Nacional à espera de votações que perduram, algumas até anos, sem uma decisão.

É isso o que os eleitores querem saber, como serão, de fato, equacionados os graves problemas que temos na Educação, Saúde, Infraestrutura e Habitação, entre outros, que prejudicam milhões de brasileiros e atravancam o progresso de que tanto precisamos após mais de dois anos sofrendo com a pandemia do coronavírus.