Confiança do setor de Serviços melhorou em março

O Índice de Confiança dos Serviços (ICS), da Fundação Getulio Vargas, registrou alta de 3,4% em março, na série com ajuste sazonal. Desta maneira, o índice atingiu o nível de 92,2 pontos. Na comparação com o mesmo período de 2021, o ICS registrou aumento de 18,4% aos 94,1 pontos na série sem ajuste. É uma boa notícia para a retomada da economia brasileira após tantos problemas, ao lado também da abertura de postos de trabalho formais e do resultado positivo da balança comercial neste 2022, seguindo o saldo positivo de 2021.

Importante lembrar que a alta do ICS interrompeu uma série de quatro quedas em consequência e ocorreu alinhada, como citado, com a retomada à normalidade especialmente de atividades ligadas à circulação de pessoas. Contudo, os dados de média móvel trimestral demonstram que no primeiro trimestre deste ano foi verificada queda do ICS nos seus dois componentes, como a situação atual e as expectativas. Essa queda também é observada em todos os setores analisados, e, em alguns casos, essa retração já havia se verificado no último trimestre de 2021, algo perceptível inclusive no próprio índice geral.

Ainda que se registre alta na confiança do setor no mês, ela continua abaixo dos 100 pontos, o que ajuda a explicar por que a tão esperada retomada tem tanta dificuldade em deslanchar. A conjuntura atual de inflação alta, os juros em ascensão e com muitas incertezas derivadas do ambiente internacional e das eleições prejudicam a confiança tanto de empresários quanto de consumidores.

Importante realçar os lados positivos que vêm sendo registrados na economia, como o agronegócio, a indústria, o comércio e os serviços em geral, ainda que, aqui e ali, apresentem pontos ainda com pouca atividade ou mesmo com índices negativos, pois, em fevereiro de 2022, o governo registrou déficit de R$ 20,6 bilhões, juntando o Tesouro, Previdência e Banco Central.

Os planos oficiais de auxílio para as populações mais carentes estão sendo aplicados. Os valores são baixos, não se pode esquecer que atingem a muitos milhões de brasileiros em condições de penúria.

Por esse motivo, principalmente, as contas do governo central têm apresentado déficits, preocupando analistas financeiros, mas, agora, não há solução, salvo a paralisação aos auxílios, o que seria imperdoável e levaria até ao aumento do caos alimentar verificado há muitos meses.

Temos que manter diretrizes pala volta total à normalidade e à assistência social, mas sempre mirando mais empregos e atividades econômicas voltando a pleno.