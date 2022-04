Inflação em alta prejudica toda a economia brasileira

No ano passado, a inflação do Brasil foi a terceira maior entre as principais economias, apenas atrás da Argentina e da Turquia. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em dois dígitos em 2021, alta de 10,06%, o maior aumento desde 2015, quando chegou a 10,67%, e superou em muito o teto da meta de inflação, de 5,25%, quando o centro era de 3,75%.

Infelizmente, em 2022, os preços continuam subindo, por vários motivos, internos e externos, como a guerra na Ucrânia.

Um dos indicadores da alta inflacionária citado por muitos consumidores é o preço dos hortifrutigranjeiros, com frutas e hortaliças praticamente dobrando de valor nas últimas semanas nas redes de supermercados.

O desvio em relação à banda superior da meta do Banco Central foi o maior em quase 20 anos, uma vez que, em 2002, a disparada foi de mais de 7 pontos porcentuais.

Não que sirva de consolo, mas a Argentina acumulou mais do que 52% de inflação. Outra comparação feita é com a Turquia, onde o índice da inflação foi de 36,08% de janeiro a dezembro, recorde em 20 anos. Houve até intervenção do presidente turco Recep Tayyip Erdogan no Banco Central do país, pressionando para a redução dos juros.

Em contrapartida, o índice inflacionário da China ficou em 1,5% em 2021. Já a economia dos EUA teve a maior alta de preços desde 1982, chegando a 7%, a mais alta em quase 40 anos. Na zona do euro, ficou em 5%.

Houve alta de preços generalizada em todo o mundo, no rastro da pandemia do coronavírus e, mais recentemente, pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, prejudicando negócios e travando o fornecimento de matérias-primas.

No Rio Grande do Sul, a estiagem prejudicou o plantio e a colheita, enquanto em outros estados, chuvas torrenciais aniquilaram plantações.

Temos uma onda global na elevação dos preços, com o aumento de commodities, produtos básicos como alimentos, petróleo e minério, além do choque de custos no atacado, em parte explicado por problemas na cadeia de suprimentos, espalhando-se para o varejo. Uma das consequências da alta dos preços é o pedido de reajuste de salários no Brasil.

Economistas preveem que a inflação ao consumidor deve perder força no mundo, mas continuará acima do ritmo de alta dos preços de antes da pandemia, mantendo sob pressão os bancos centrais de países emergentes.