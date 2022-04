Comando da Petrobras e preços dos combustíveis

A demissão do presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, não deverá alterar a política de preços da estatal, segundo avaliam economistas do mercado financeiro. Para eles, a demissão trata-se tão somente de uma ação política do presidente Jair Bolsonaro (PL) para deixar claro, em ano eleitoral, seu descontentamento com a alta de preços dos combustíveis, após o forte reajuste promovido no início de março, quando o óleo diesel subiu 25%, a gasolina, 19% e o botijão de gás 16%.

Em 2016, a Petrobras adotou o Preço de Paridade de Importação (PPI), após anos praticando preços controlados, sobretudo no governo Dilma Rousseff (PT). O controle era uma forma de mitigar a inflação, mas causou prejuízos à petroleira. Entretanto, os mesmos especialistas dizem que igualmente como ocorreu quando da demissão de Roberto Castello Branco, em fevereiro de 2021, após um reajuste de 14,7% no diesel e 10% na gasolina pela estatal, a saída do general Silva e Luna não resultará em mudança nos rumos da empresa.

O substituto de Silva e Luna é o consultor Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE). O novo presidente da Petrobras se destacou por ser um forte crítico da política de controle de preços justamente no governo de Dilma Rousseff, sendo um defensor da política de preços ancorada no mercado internacional, como a que vem sendo praticada. Foi o que aconteceu quando da entrada de Silva e Luna, que manteve a paridade internacional dos preços pela nossa estatal petrolífera.

No atual quadro de instabilidade econômico-financeira no rastro da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não é nada fácil alterar a política e o mercado brasileiro já entendeu isso, mas não a população em geral, que paga bem caro pela gasolina e pelo diesel, no caso dos transportadores e caminhoneiros avulsos.

Porém, desde as duas últimas trocas de presidentes da Petrobras, nota-se descrença do mercado com relação a uma mudança na política de paridade de preços. Na campanha eleitoral para presidente, com certeza o assunto servirá para discursos, a maioria criticando a política que ainda perdura.

O Senado já aprovou projeto que amplia acesso ao auxílio-gás para 11 milhões de famílias e um auxílio-gasolina para taxistas, motoristas de aplicativos e entregadores. As propostas aguardam votação na Câmara, mas o auxílio para motoristas só será possível em 2023, devido à legislação eleitoral. Com a retomada, da economia, combustíveis caros dificultam a abertura de mais postos de trabalho em diversos setores, o que é lastimável.