Teletrabalho agora está regulamentado em todo o País

O presidente Jair Bolsonaro editou Medida Provisória (MP) que permite a possibilidade de adoção do modelo híbrido de trabalho presencial e remoto e a contratação com controle de jornada ou por produção. O texto também define regras ao teletrabalhador que resida em localidade diversa da localidade em que foi contratado. Já em relação ao auxílio-alimentação, o objetivo é garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios e procura corrigir essa distorção de mercado existente na contratação das empresas fornecedoras.

As medidas fazem parte do Programa Renda e Oportunidade, capitaneado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. As medidas visam regulamentar novas formas de trabalho, fomentar a proteção previdenciária e proteger trabalhadores e famílias em situações de calamidade pública. A segunda Medida Provisória assinada pelo presidente, no âmbito do Programa Renda e Oportunidade, envolve proteção aos trabalhadores durante estado de calamidade pública. A norma permite, durante estado de calamidade, que o setor público tome medidas na intenção de preservar empregos, empresas e renda do trabalhador, em âmbito nacional, estadual e municipal. Entre as medidas estão a facilitação do regime de teletrabalho, a antecipação de férias, o aproveitamento e antecipação de feriados e o saque adiantado de benefícios.

Os gestores poderão utilizar as medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, como redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho mediante acordo com pagamento do Benefício Emergencial (BEm).

No modelo anterior, não havia flexibilidade entre teletrabalho e trabalho presencial. A intenção do dispositivo, agora, é permitir que empresas e trabalhadores façam acordos específicos, a depender da demanda, para conciliar os dois modelos.

A terceira medida lançada pelo governo federal é a criação do Programa Caminho Digital, que visa oferecer capacitação digital e inserção profissional aos participantes. Mais de 5 milhões de trabalhadores serão capacitados. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Microsoft Brasil. Segundo o governo, vai oferecer mais de 40 cursos gratuitos em habilidades digitais. A plataforma oferece teste que busca auxiliar o trabalhador na escolha do curso mais adequado com suas pretensões profissionais.

É bom que mesmo em meio a tantos problemas de saúde na pandemia, sejam facilitados e ampliados modelos para o trabalho remoto, hoje uma realidade, a mais cursos profissionalizantes.