A tentativa de um político gaúcho de chegar ao Planalto

Sendo o governador mais jovem na história do Rio Grande do Sul e após carreira vitoriosa em sua terra natal, Pelotas, o governador Eduardo Leite (PSDB), após muitas expectativas, idas e vindas políticas, acabou anunciando sua renúncia ao Piratini. Para observadores da cena política, ele apenas cumpriu a chegada da data final que permite, em tese, que seja ainda candidato a presidente da República pelo partido, mas que tem como candidato oficial escolhido em prévia João Doria, que derrotou o pelotense.

Bacharel em Direito, nascido em 1985 em Pelotas, Eduardo Leite na sua cidade foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito.

Neste ano eleitoral que está, por motivos da própria atividade política e tendo o Brasil 35 partidos, indefinido em termos de candidaturas, Eduardo Leite lança ainda mais incertezas sobre os nomes tanto dos candidatos ao Piratini quanto da chamada terceira via à Presidência da República.

Nesta questão visando o Planalto, registre-se que ele que tem apoio de líderes do seu partido em nível regional e a simpatia de mais políticos, em outras greis partidárias. Mas o quadro está indefinido.

Seria um nome para a tão falada terceira via, abrindo uma opção entre os dois atuais pré-candidatos e mais do que declarados candidatos, o atual presidente Jair Bolsonaro, pelo PL e outras possíveis siglas, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT.

Como vice-governador, caberá a Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assumir o Piratini e manter o Estado em situação equilibrada nas finanças e continuando também programas como o Avançar em várias frentes, e que tem mostrado boas realizações nas áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura.

O que se espera, tendo em vista os superiores interesses administrativos do Rio Grande do Sul, é que continuem sendo administradas obras e ações positivas, como até agora tem sido.

A saída do governador do cargo surpreende porque ele estava com razoável apoio nas frentes políticas e bem articulado inclusive com João Doria, apesar de ser adversário do paulista quando das prévias do PSDB à disputa da Presidência da República.

Fica a expectativa pelo rumo que Leite tomará ou será levado nas questões político-partidária. O caminho está aberto, sem que se saiba como ele será trilhado, de que maneira e porque. Dentro de algumas horas, Eduardo Leite será ex-governador. Para muitos, será candidato a presidente da República.