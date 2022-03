Volta à normalidade, mas com algumas precauções

O intenso tráfego de veículos nas cidades do País, especialmente nas capitais, onde Porto Alegre mostra um fluxo comparável ao período pré-pandemia, indica que as pessoas, empresas, serviços públicos, comércio, serviços e outros setores estão trabalhando de maneira quase normal. Com a vacinação abrangendo cada vez mais brasileiros, porém crianças ainda com déficit, a sensação de segurança aumentou. É que os números da Covid-19 vêm caindo semana após semana, com as infecções e suas consequências se mantendo dentro dos limites definidos pelas pesquisas que atestaram a eficácia das vacinas.

Especialistas dizem que a explosão de casos da variante Ômicron em diversos países, por exemplo, não foi acompanhada de um aumento proporcional dos internamentos em decorrência da cobertura vacinal deixando importantes registros do movimento hospitalar nesse contexto. Desta maneira, a sociedade pode usar como parâmetro o número de leitos clínicos e de UTI em permanência como retaguarda para repiques da Covid-19, calculados em função dos níveis de cobertura vacinal e dos quantitativos populacionais. Quanto maior a cobertura, menor a necessidade de leitos, índice cujo limite é a capacidade média de proteção dessas vacinas contra as formas graves. Assim, a oferta de leitos hospitalares, profissionais e a logística devem atender critério definido para a volta à normalidade, que deve ser ditado pela Saúde Pública.

Entretanto, é fundamental uma definição da cobertura vacinal mínima para a volta à normalidade. Entre idosos, a terceira dose em níveis de 90% já está próxima. Esse poderia, por exemplo, ser um parâmetro possível de ser adotado como meta tanto para a população idosa como para a população não idosa alvo para a terceira dose. Já estamos com a suspensão do uso de máscaras em locais abertos, o que se observa nas vias públicas de Porto Alegre, ainda que em locais fechados ela seja pedida.

Também tem que ser assegurada pelo Poder Público a testagem universal para a Covid-19, antes da liberação das precauções que deram bons resultados contra o coronavírus. Infectologistas alertam que é primordial, para voltarmos à total normalidade, a oferta universal e simplificada de medicamentos eficazes para quem adoeça pela Covid-19 com a liberalização das medidas de controle social.

A volta à normalidade, para ser viável e justa, deverá ser uma construção coletiva baseada no compromisso do Poder Público e da sociedade com respeito à ordem constitucional que prevê a saúde como um direito de todos e um dever do Estado.