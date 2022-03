Tendência dos consumidores ainda para 2022

Após dois anos de pandemia os consumidores vão voltar a realizar compras, com o gradativo fim das precauções, começando pelo não uso de máscaras em ambientes abertos, o que é bem razoável, pela quantidade de pessoas protegidas por duas ou três doses de vacina.

Em 2021, ocorreu também esta expectativa, mas que acabou frustrada pela chegada de variantes da Covid-19 que infectaram e mataram outros milhares de brasileiros em todo o País. No final do ano passado e início de 2022, o mercado até tentou uma reação, mas acabou não sendo possível. O fato é que após os altos e baixos dos últimos dois anos, os consumidores começaram a retomar o controle de suas vidas e o poder de compra. Com isso, as tendências que estavam difusas começam a se consolidar, tornando mais fácil para as empresas de varejo planejar os próximos meses.

Essa conclusão é de um estudo que traz as 10 principais tendências globais de consumo para 2022, um trabalho minucioso da Euromonitor International. O levantamento foi feito por 15 escritórios globais, com base em análises de mercados industriais e pesquisas quantitativas com consumidores. Os produtos que mostram de maneira transparente sua pegada de carbono, pagamento por criptomoedas, recursos de realidade virtual, venda reversa, itens de segunda mão, artigos que reforcem a identidade do consumidor são algumas das tendências levantadas pelo estudo global.

Como os recursos pessoais estão limitados e com a escassez ou altos preços na cadeia de abastecimento, os consumidores se viram obrigados a buscar alternativas desde o final de 2021. Alguns fizeram assinaturas ou compras em grupo para garantir as entregas do que queriam. Outros substituíram o que costumavam adquirir por produtos similares, mais baratos ou de segunda mão, e até mesmo aluguéis de alguns itens.

A tendência para o ano de 2022 é que as cadeias de abastecimento comecem a se estabilizar no fim do ano. E hábitos adquiridos devem indicar como os consumidores vão descobrir e selecionar o que vão comprar. A localização e a otimização serão regras, de acordo com o relatório. Cerca de 28% dos consumidores compraram produtos e serviços com origem local no ano passado, e isso deve permanecer neste ano.

Outro dado da pesquisa foi que tivemos mais idosos digitais. O estudo mostra que 45% deles usaram serviço bancário no celular, pelo menos uma vez por semana. Se idosos próximos da tecnologia é uma tendência, precisam torná-la fácil de usar e combinada com a comunicação frente a frente.