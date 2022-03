A precaução e a liberação do uso de máscaras no Estado

Um novo boletim epidemiológico da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) indicou que ainda é cedo para a flexibilização do uso de máscaras no Brasil. Para a entidade sanitária, combinar o fim da proteção e encerrar medidas de distanciamento social podem ser um problema enquanto a cobertura vacinal não for completa. A Fiocruz acredita que o uso da máscara pode ajudar a cobrir problemas gerados pela falta de vacinação da população - estados do Norte como Amapá, Roraima e Acre apresentam os menores índices de aplicação das doses vacinais no País.

Mas, para muitos governadores e prefeitos, o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras foi uma ação logo adotada e com apoio das respectivas populações, segundo se viu nas ruas dos estados e cidades atingidas pela decisão. Porém, no cenário atual, com ainda centenas de mortos diariamente e milhares de infectados, com variantes sendo anunciadas, como a Ômicron, quem puder deve continuar a usar máscara, como prevenção, segundo especialistas recomendam.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave continua infectando demais, embora e felizmente, a redução dos casos graves, que causam internações e óbitos. Observa-se que os casos graves e fatais ficam mais concentrados nas idades avançadas, enquanto cresce a contribuição de grupos mais jovens, principalmente de crianças, no quantitativo total de número de casos. Mesmo considerando a melhora de alguns indicadores, segundo ainda a Fiocruz, é preciso ressaltar que a fase de queda, após o pico epidêmico, é mais lenta que a fase de ascensão antes desse pico.

Além disso, convém lembrar que as tendências das curvas de taxa de transmissão, casos novos e de óbitos são defasadas em alguns dias, devido à dinâmica da própria doença. Portanto, ainda não é possível avaliar o efeito das festas e viagens recentes no período de Carnaval, nem da flexibilização do uso de máscaras e realização de eventos que promovam a aglomeração em massa que têm ocorrido em algumas cidades brasileiras.

Por isso, também é recomendável a terceira ou até a quarta dose da vacina, para evitar casos graves, internações e óbitos. Países com a dose de reforço apresentaram uma redução substancial das hospitalizações em relação aos casos confirmados de Covid-19. No Brasil, cerca de 170 milhões já foram vacinados, mas a população como um todo chega a 210 milhões de pessoas.

A vacinação por si só não é suficiente para controlar a pandemia e prevenir mortes e sofrimento, por isso é fundamental que se mantenha um conjunto de medidas combinadas até que o patamar adequado de cobertura vacinal da população alvo seja alcançado.