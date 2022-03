Os 250 anos de Porto Alegre dos casais açorianos

Em 2022 estão transcorrendo os 250 anos da chegada dos 60 casais açorianos que iniciaram a povoação de Porto Alegre. Mas, a ocupação territorial do Sul do Brasil começou há 270 anos. Portugueses vindos tanto do continente quanto do arquipélago da Madeira e dos Açores. Em dezembro de 1751 chegaram, pelo porto de Rio Grande, os primeiros casais, segundo o Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas. Gente sofrida que atravessou o oceano e povoou o solo inóspito. Coube aos homens explorarem a terra fértil, tornando-se agricultores. Também foram soldados, donos de estâncias e sesmarias. Finalmente, charqueadores. Eles e suas mulheres, filhos e netos ajudaram a traçar os limites do Rio Grande do Sul

Para nós, surgiria Porto Alegre, chamada de Porto dos Casais, que tem Monumento aos Açorianos, desde 1973, do escultor Carlos Tenius. Lembra uma caravela, composta de corpos humanos entrelaçados, tendo à frente uma figura alada do mitológico Ícaro e representando a Vitória. A influência lusa ficou marcada na culinária, onde o arroz doce é um dos sabores mais conhecidos. Também nos adágios, como 'A quem o feio ama, bonito lhe parece', ou o popular 'A união faz a força'.

Entre os intendentes e prefeitos que administraram Porto Alegre, muitos já são nome de viadutos, ruas e avenidas, merecidamente. Pois um deles, e que festejou os 200 anos da cidade, foi José Loureiro da Silva, prefeito de 1937 a 1943, com 35 anos, nomeado pelo interventor, general Daltro Filho, e de 1960 a 1964, eleito, neto de Jerônimo de Ornelas, dono das terras que serviram de base para a formação da capital gaúcha. É que, em 1939, o Instituto Histórico e Geográfico do RS encontrou carta de 5 de novembro de 1740, com a doação a Jerônimo de Ornelas de sesmaria às margens do Guaíba, com 14 mil hectares. Baseado nesse registro, Loureiro idealizou a comemoração do bicentenário de Porto Alegre, em 1940. Ao saudar o presidente Getulio Vargas, Loureiro citou que 'quis o destino, na sua torrente imprevisível após 200 anos, que o neto governasse a velha estância do avô ancestral'. Com ele, chegou ao fim um ciclo de 40 anos na cidade em que apenas três homens ocuparam o Executivo, José Montaury, Otávio Rocha e Alberto Bins. Em 1971, a Câmara Municipal aprovou lei que definia 1972 como o ano para comemorar os duzentos anos da cidade. A medida foi baseada no fato de Porto Alegre ser elevada à categoria de freguesia em 26 de março de 1772. Nesta sequência de porto-alegrenses, de geração em geração, ficaram lembranças e momentos marcantes. Para nós todos, com certeza Porto Alegre é demais.