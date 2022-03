Pujança do agronegócio e da indústria no PIB 2021

A revelação de que o Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul em 2021 registrou a maior alta nos anos 2000 mostra, novamente, a pujança do agronegócio e também da indústria para o progresso do Estado. Um crescimento do PIB de 10,4% é a prova, mais uma, de que quando o setor do agronegócio, ao lado da indústria, vão bem, toda a economia estadual tem resultados muito bons.

É muito importante esse registro, justamente quando o Brasil ainda está envolto, embora com queda quase que sistemática, pelos efeitos nefastos da pandemia do coronavírus, que já matou quase 700 mil pessoas desde que começou, há dois anos. Na comparação com o ano de 2020, vê-se uma arrancada gaúcha, pois o Produto Interno Bruto de aquele ano teve uma queda forte, de 6,8%, que indicou um expressivo recuo da atividade econômica estadual causada justamente pela pandemia da Covid-19, com os efeitos do isolamento social, fechamento de tantas atividades e milhares de mortes aqui no Rio Grande do Sul.

Como fator de comparação, deve-se registrar que o PIB brasileiro no ano passado também cresceu, mas com uma taxa menor do que o nosso, somente 4,6%. Nada mal, claro, tendo em vista também os problemas da pandemia em nível nacional, mas uma variação que foi a metade da que foi registrada aqui. Com isso, aumenta a projeção otimista de todos os setores neste ano ainda complicado de 2022, mas quando se espera, logo adiante, uma retomada plena de todas as atividades.

Esse dado tão significativo, além de reafirmar, novamente, pujança e a importância do agronegócio para o Rio Grande do Sul, e que trouxe o PIB regional para R$ 582,968 bilhões, traz a esperança, como citado, de que 2022 venha também a elevar a economia aos níveis que se almeja, gerando empregos e renda para todo o Estado.

Não se pode esmorecer, mesmo diante de tantas dificuldades causadas pela pandemia, seja em nível pessoal e familiar ou geral, com milhões de infectados, milhares de mortes e a desorganização social causada em quase todos os níveis da sociedade.

O Rio Grande do Sul tem setores que jamais pararam mesmo diante dos problemas, e os números do agronegócio e da indústria tão positivos no ano passado, no auge da pandemia, só reforçam a importância deles. Que sejam um símbolo da retomada econômica e social de todas as frentes econômicas, trazendo de volta empregos, renda e a normalidade total das nossas vidas.