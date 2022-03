O equívoco de uma guerra que prejudica a Ucrânia e o mundo

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), aprovou pacote, o quarto até agora, de sanções contra a Rússia, em resposta à guerra na Ucrânia. Para a União Europeia, as sanções vão ajudar a intensificar a pressão econômica sobre o Kremlin e comprometer sua capacidade de financiar a invasão da Ucrânia.

As medidas foram coordenadas com parceiros internacionais, em especial os Estados Unidos, sendo que o presidente Joe Biden participa de reunião da Organização do Atlântico Norte (Otan). As restrições incluem a proibição total de quaisquer transações com determinadas estatais russas de diferentes setores, o banimento de compras de produtos siderúrgicos, a interrupção de investimentos no setor energético russo e a suspensão de vendas de produtos de luxo para a Rússia.

A Comissão Europeia já incluiu mais de 160 pessoas na lista de indivíduos que teriam ajudado a minar a soberania ucraniana. O grupo abrange 14 oligarcas envolvidos em setores importantes da economia russa, além de 146 integrantes do Legislativo em Moscou. As punições europeias atingem 862 pessoas e 53 entidades.

Mas as ações contra a economia russa não têm parado os ataques, atingindo, nesta semana, edifícios residenciais em Kiev, capital da Ucrânia, por artilharia e mísseis, matando civis. Além disso, a projeção é a que cerca de 4 milhões de pessoas deixem o país para fugir da invasão das tropas russas de Vladimir Putin, que tem se mostrado irredutível na guerra, ainda que com oposição interna, a qual tem reprimido inclusive com prisão dos que fazem manifestações ou chamam a ação bélica de guerra.

A Europa enfrenta o seu maior e pior conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Há outras guerras, especialmente na África, as quais não têm repercussão nas mídias ocidentais.

Antes, os Estados Unidos promoveram guerras no Vietnã, no Iraque e no Afeganistão, também sem maiores críticas de europeus e do mundo, salvo da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e também da China, adversários políticos, econômicos e diplomáticos dos norte-americanos.

Mas é uma tristeza saber de edifícios residenciais bombardeados, mulheres e crianças correndo para fugir dos ataques, pessoas tentando recuperar apartamentos queimados pelos tiros russos, enquanto sanções são anunciadas, como citado, mas sem que consigam parar a guerra.