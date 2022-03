Economia brasileira continua sem definição em 2022

Apesar da esperança de algumas entidades ligadas à agropecuária, indústria, comércio e serviços pela recuperação, ainda que lenta, da economia brasileira, a situação, os fatos e fontes oficiais não estão na mesma linha. Tanto é assim que o mercado financeiro aumentou pela nona vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. É o que diz a projeção do último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, segundo o qual o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve fechar este ano em 6,45%. Há uma semana, a projeção era de que a inflação ficasse em 5,65%. Há quatro semanas, era de 5,50%.

Semanalmente, o Boletim Focus reúne a estimativa de mais de 100 instituições do mercado para os principais indicadores econômicos do País. Há algumas semanas, as estimativas já apontavam para uma inflação acima da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano, de 3,5%, com variação de 1,5 ponto percentual. Quanto à moeda dos Estados Unidos, o dólar, também segundo as projeções do mercado, deverá encerrar 2022 a R$ 5,30.

Não é nada absurdo, na comparação com a cotação de agora, mas acima do que seria conveniente quando o mundo e suas vertentes econômicas em razão da guerra da Rússia contra a Ucrânia estão oscilando e sem um rumo de recuperação até agora. Pelo contrário, petróleo, comércio, abastecimento e transações comerciais sofrem as consequências do insano conflito que já fez 2,5 milhões de ucranianos abandonarem o seu país.

Os números do mercado estão acima dos projetados pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na reunião realizada em fevereiro, que também mostrou uma inflação acima da meta. O pior, para nós, é que para 2023 o mercado também aumentou a projeção da variação do IPCA - que é a inflação oficial do Brasil, projetando 3,71% ante 3,51% estimados na semana passada.

Há quatro semanas, o cálculo era de inflação de 3,5% no próximo ano. Um índice positivo dado pelo Relatório Focus é que a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) foi elevada para 0,49% neste ano, ante 0,42% previsto na semana passada. Mas para o ano que vem, o boletim registrou redução na expectativa de crescimento em relação ao apontado na semana passada, passando de 1,5% para 1,43%. Além disso, a previsão era de que o PIB crescesse 1,5%. Para 2024, a projeção ficou estável, em 2%.

Resta aguardar o fim da guerra na Ucrânia e um arrefecimento do coronavírus, o que já está acontecendo, para, então, se ter uma ideia mais completa sobre a economia brasileira em 2002.