Combustíveis e a inflação de 2022

O reajuste dos combustíveis praticado pela Petrobras, gasolina em 18%, do diesel em 25% e de 16% para o gás de cozinha, o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) alarmou demais. Desta maneira, o assunto não saiu da pauta desde a última sexta-feira, quando o reajuste entrou em vigor, e continua no debate, eis que haverá, inevitavelmente, repercussão na inflação de 2002. Tanto é assim que houve muitas revisões para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fato é que o aumento nos preços foi dos mais fortes praticados pela empresa nos últimos anos, com repasse para diversos setores da economia, sua cadeia produtiva e respectivos preços. Há economistas da Fundação Getulio Vargas (FGV) que apostam, agora, que a inflação poderá chegar a 7,5% em dezembro, quando antes estava em 6,2%. Mas a indicação é a preocupação por causa dos impactos indiretos que este reajuste vai provocar ao longo da cadeia produtiva.

A gasolina é o item mais visado neste reajuste feito, apesar de o diesel ter um peso bem menor no cálculo do IPCA, de apenas 0,25%, contra o da gasolina, que é de 6,58%. Por isso, o maior efeito do reajuste dos preços não vai se dar pelo valor cobrado na bomba dos postos e sim pela difusão do aumento na economia. Temos aí os componentes diretos dos fretes, das máquinas agrícolas e, principalmente, do transporte coletivo urbano. No caso do transporte urbano, não sabemos de quanto será o reajuste das tarifas até agora. Este impacto indireto não é trivial e pode salgar muito a inflação, sabe-se.

Rapidamente e como estava na pauta, o Senado aprovou proposta de um projeto de auxílio combustível. O diesel, como citado, tem um peso bem menor no cálculo do IPCA. Piorando o quadro, não se tem, até agora, prognósticos positivos para o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Espera-se, no entanto, que o petróleo se estabilize em um preço mais baixo do que o atual, impactando no preço da gasolina.

A meta de inflação deste ano é menor do que as novas previsões, pois agora os economistas dizem que era, no passado - com intervalo de 1,5 ponto para acomodação de choques. O Relatório Focus tem aumentado, sistematicamente, nas últimas pesquisas junto a mais de 100 agentes econômicos, a previsão da inflação, o que ocorreu também nesta segunda-feira. É a continuidade, agora no aspecto econômico-financeiro, que os brasileiros estão vivendo, ainda em meio à pandemia, embora os números bem mais baixos de mortes e infecções nas últimas semanas. A revolta contra a decisão da Petrobras não é fato isolado no Brasil, pois assola muitos outros países.