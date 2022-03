Os projetos para baratear os combustíveis

O Senado Federal retomou o debate sobre os projetos que visam frear a alta dos preços dos combustíveis no mercado interno. O Projeto de Lei (PL) 11/2020 determina alíquota unificada e em valor fixo para o ICMS sobre combustíveis em todo o País, enquanto o PL 1.472/2021 cria uma conta para financiar a estabilização dos preços. Alguns senadores apontaram possíveis prejuízos aos estados, outros manifestaram preocupação com o preço ao consumidor.

Diante da escalada do preço do barril de petróleo em consequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente do Senado e o relator reforçaram a urgência na aprovação das medidas. Depois de subir cerca de 20% na semana passada, o preço do barril chegou perto dos US$ 140 na segunda-feira. Ontem, contudo, um pequeno alívio na guerra fez o preço para US$ 108,90. O aumento ocorre com os Estados Unidos banindo a compra de petróleo e gás da Rússia. Para alguns parlamentares, os combustíveis não precisam estar tão caros, nem os brasileiros submetidos a essa volatilidade, mesmo em tempos de crise, mas é isso que vem acontecendo.

No Projeto de Lei Complementar (PLP) que uniformiza o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a proposta é que os estados definam em conjunto uma alíquota sobre combustíveis que todos aplicariam. Essa decisão seria tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários de Fazenda de todos os estados.

O ICMS passaria a ser um valor unitário cobrado sobre o litro de combustível, em vez de um percentual sobre o valor final da compra. Além disso, o cálculo do imposto seria feito uma única vez, na refinaria ou na importação do combustível, e não mais ao final de toda a cadeia de distribuição. Isso eliminaria o chamado efeito cascata de incidência do ICMS. Os combustíveis abrangidos pela mudança seriam a gasolina, o etanol, o diesel e o biodiesel, a querosene de aviação e o gás liquefeito de petróleo e de gás natural.

A proposta de criação da Conta de Estabilização de Preços de Combustíveis (CEP-Combustíveis) prevê o seu uso para financiar um sistema de bandas de preços para proteger o consumidor final da variação do preço de mercado dos combustíveis. Pelo sistema, o Executivo definirá limites mínimo e máximo para os preços dos derivados de petróleo. Quando os preços de mercado estiverem abaixo do limite inferior da banda, os recursos correspondentes à diferença serão acumulados na conta; quando estiverem acima do limite superior, a conta servirá para manter o preço real dentro da margem regulamentar. Enquanto isso, segue a guerra.