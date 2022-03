A insegurança pública que preocupa o Brasil

Nos últimos meses, a questão da segurança pública passou a ser considerada um problema fundamental e principal desafio ao Estado de Direito no Brasil. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais, em nossa história recente, esteve tão presente nos debates tanto de especialistas como do público em geral, ainda mais com os problemas causados pela pandemia, como a permanência em casa e o fechamento de atividades até essenciais por meses seguidos. Felizmente, no caso do Rio Grande do Sul os indicadores sobre os principais delitos caíram bastante em 2022, segundo dados oficiais da Segurança Pública.

No entanto, os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade, sobretudo nos grandes centros urbanos, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das instituições da administração da justiça criminal, às vezes a violência policial, a ineficiência preventiva de nossas instituições, a superpopulação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problema relacionados à eficiência da investigação criminal e das perícias policiais e morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política da democracia no Brasil.

A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação de novos atores, cenários e paradigmas para as políticas públicas. Desta maneira, o problema da segurança, portanto, não pode mais estar apenas ao repertório tradicional do direito e das instituições da Justiça, particularmente, da Justiça Criminal, presídios e polícia.

As soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil e com a produção acadêmica mais relevante à área.

