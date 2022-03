Russos buscam dólares e rublos em meio à guerra

As sanções econômico-financeiras que agora atingem a Rússia estão sendo chamadas por muitos de guerra econômica, mesmo que Vladimir Putin, erradamente, não julgue que haja uma guerra sob as suas ordens contra a Ucrânia. Cerca de 1,5 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia, abandonando tudo, com medo dos bombardeios aéreos russos, inclusive nos corredores humanitários, que foram alvos, e onde pai, mãe e dois filhos morreram. A repulsa pela ação do Kremlin tem sido verificada com passeatas em capitais e manifestações de líderes mundiais, inclusive na própria Rússia.

Cartões de crédito bloqueados, alimentos escasseando, falta de moeda nos caixas eletrônicos, enfim, tudo aquilo que é do cotidiano das pessoas na maioria dos países e também estava à disposição dos russos, hoje não existe mais. Não na plenitude de cerca de três semanas passadas. Líderes globais esperam que as medidas inéditas façam o Kremlin mudar de ideia. Os russos comuns enfrentam a perda de suas economias. Suas vidas estão sendo interrompidas. American Express, Visa e Mastercard bloquearam seus cartões na Rússia. Mas, o Sberbank, maior banco da Rússia, e outras instituições financeiras locais negociam para emitir cartões por meio da rede chinesa UnionPay.

A Rússia mais que dobrou sua taxa de juros para 20% depois que a cotação do rublo despencou por causa das sanções aplicadas contra o país. O Kremlin diz que tem recursos suficientes para resistir às sanções. Comprar moeda estrangeira custa aos russos cerca de 50% a mais do que custava há poucos dias. No início de 2022, um dólar era negociado por cerca de 75 rublos e um euro por 80. Com a guerra, um dólar chegou a custar 113 rublos e um euro, 127.

Na década de 1990, após o colapso da União Soviética, o dólar era a única moeda forte com a qual os russos podiam contar. Quando o governo do presidente Boris Yeltsin decretou calote da dívida russa em 1998, aqueles que estavam com seu dinheiro embaixo do colchão sentiram que haviam feito a coisa certa.

Porém, várias medidas do Banco Central ajudaram a tranquilizar os russos sobre o valor do rublo. No entanto, sempre que há alguma incerteza, os russos correm para o caixa eletrônico mais próximo para sacar dólares. Assim que a guerra estourou contra a Ucrânia, os russos lotaram os caixas eletrônicos, lembrando-se das lições aprendidas em crises anteriores.

O Kremlin disse que a Rússia estava pronta para enfrentar sanções. A verdade é que milhões de russos estão sentindo o efeito dos bloqueios para punir o país por invadir a Ucrânia. O pior é que cidadãos russos foram presos por falarem contra a linha do governo.