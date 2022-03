Bloqueio econômico-financeiro da Rússia e os problemas mundiais

Com dois encontros entre representantes da Rússia de 145 milhões de habitantes e da Ucrânia, a crise e a guerra continuam, algo sem paralelo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

De um lado, o poderia russo enfrentando a resistência não apenas militar, mas de ucranianos que não aceitam a submissão que Vladimir Putin quer impingir ao seu vizinho e ex-integrante da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que se desintegrou em 1991. São cerca de 1 milhão de pessoas que saíram do seu país em busca de um local seguro, deixando para trás tudo o que tinham até familiares. A Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) votou e aprovou a resolução que condena a invasão russa. Foram 141 votos a favor, cinco contrários e 35 abstenções. Apesar de uma posição dúbia com relação à Rússia, o Brasil votou a favor da resolução. A China se absteve na questão.

Rússia e Ucrânia vivem uma antiga história de conflitos. Ao longo dos séculos, a Ucrânia fez parte de impérios, sofreu inúmeras invasões, foi incorporada pelos russos e pelos soviéticos, se tornou independente, mas nunca resolveu por completo sua relação com a Rússia.

O bloqueio econômico-financeiro imposto por diversos países a Moscou está se refletindo também entre os próprios autores, com problemas de abastecimento, alta de preços de produtos fundamentais, como petróleo e alimentos, sem que a guerra, até agora, tenha uma solução pacífica, como é o desejo geral, inclusive de cidadãos russos.

Sanções dos Estados Unidos, Reino Unido e outras nações europeias contra a economia russa têm aumentado conforme o conflito militar na Ucrânia avança. Uma das mais importantes é o bloqueio da Swift, sigla para Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. É uma plataforma que padroniza informações financeiras. Sediada e gerida na Bélgica, a Swift foi criada por países europeus e os Estados Unidos em 1973, e reúne hoje 11 mil instituições.

A Rússia vem preparando o terreno para uma ação militar contra a Ucrânia desde 2014, quando anexou a Crimeia. A guerra entre a Ucrânia e os separatistas apoiados pela Rússia começou em 2014 e deixou mais de 13 mil mortos. Os impasses atuais e as ameaças de Joe Biden e aliados contra uma invasão russa são ajudados pelo fato de que os Estados Unidos estão hoje preocupados com a China, o Mar da China Meridional e o status de Taiwan.

Além disso, o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode estar em jogo se não for capaz de dar uma resposta convincente à Ucrânia por meio da diplomacia, assistência militar e talvez resposta militar. Tal perda de credibilidade seria uma grande vitória para a Rússia, que vê a Otan como uma ameaça à sua própria segurança nacional e estratégia global de recuperar poder.