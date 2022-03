IPI menor pode aquecer vendas em alguns setores

A redução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange veículos e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, freezers e máquinas de lavar. Pela publicação no Diário Oficial da União (DOU), os carros contam com redução de 18,5%. Com incentivos atuais, no entanto, o governo cita que a redução final do IPI para alguns carros chega a 25%, mesmo índice para os outros produtos.

Para a Secretaria Especial da Receita Federal, a estimativa do impacto desta medida é de R$ 19,6 bilhões em 2022. A diminuição proporcional das alíquotas do IPI possibilita o aumento da produtividade, menor assimetria tributária intersetorial e mais eficiência na utilização dos recursos produtivos. Essa redução tributária ocorre após a elevação da arrecadação dos impostos federais observada ao longo do ano passado, e não afetará a solvência da dívida pública e o compromisso do governo federal com a consolidação fiscal, ainda segundo a Secretaria Especial da Receita Federal.

Para o governo, a medida visa recuperar o setor industrial do Brasil diante das perdas de competitividade. De fato, nas últimas décadas, o setor industrial brasileiro tem perdido competitividade e participação no valor adicionado, no emprego e na pauta exportadora do país - consequências da redução da produtividade.

Conforme a literatura econômica, a redução da carga tributária e a menor variabilidade das alíquotas entre os setores ajudam na correção da má alocação dos recursos produtivos e na elevação do nível de produção no longo prazo. Dessa forma, a redução do IPI se soma às medidas de incentivo à retomada da economia e à ampliação da produtividade que estão em curso no País, contribuindo para a dinamização da produção e, consequentemente, da geração de empregos e renda, observam os técnicos do Ministério da Economia.

É uma boa medida, em princípio, justamente quando a economia continua se ressentindo dos efeitos maléficos da paralisia provocada pela pandemia que prejudicou a população como um todo e afetou demais setores importantes das indústrias, comércios e serviços em todo o País.

Menos tributos é uma antiga aspiração dos setores representados por entidades da indústria e comércio em geral, justamente visando mais produção, com preços mais acessíveis e, por aí, abrindo vagas de empregos formais, hoje a maior aspiração dos brasileiros. Baixar impostos, na medida do possível, sempre é uma boa medida.