Desaceleração do PIB da China gera apreensão

A economia chinesa cresceu 8,1% no ano passado, no que foi a maior alta desde 2011, quando avançou 9,6%. O desempenho, no entanto, pode não ser tão positivo quanto o número sugere e coloca o mercado em alerta. O resultado tem relação com a base de comparação. Em 2020, quando adotou uma quarentena rígida para conter a Covid-19, a China avançou apenas 2,2%, número mais baixo para o país desde 1977, e o Produto Interno Bruto (PIB) também perdeu vigor durante o ano.

O freio era esperado e reflete as medidas que o governo de Xi Jinping adota para substituir o modelo de crescimento acelerado por outro mais sustentável. O objetivo é trocar, por exemplo, o foco do mercado externo pelo interno, implementar políticas para reduzir a emissão de gás carbônico e limitar a especulação imobiliária. O resultado no curto prazo dessa mudança de modelo econômico e o avanço da covid-19, no entanto, parecem ter preocupado Xi Jinping.

Para o Brasil, interessa que a agora segunda economia mundial permaneça como um cliente fiel, comprando mais e mais dos nossos produtos. Mesmo tendo apoiado, diplomaticamente, a ação da Rússia na Ucrânia e condenado os bloqueios econômico-financeiros dos Estados Unidos contra Vladimir Putin, a China, diretamente, não se envolverá no conflito.

A China quer ampliar seus negócios, mantendo o modelo socialista, mas sem desprezar, inteligentemente, o modus operandi capitalista, com sucesso. O governo chinês estava preparado para a desaceleração e reconhece os riscos da disseminação da Ômicron, mas também está se organizando para que as reuniões de março, quando acontecem dois dos mais importantes congressos anuais do Partido Comunista, ocorram de forma tranquila. Entre as políticas adotadas para estimular a economia estão a redução do compulsório bancário e da taxa básica de juros. Cortes em taxas de empréstimo também foram anunciados e o governo definiu as cotas para emissão de títulos pelas municipalidades. É sinal de que o governo quer que as cidades gastem.

Para a maioria dos especialistas sobre a China, as novas medidas serão suficientes para segurar a desaceleração do país. A palavra da moda no governo de Pequim é que haverá uma estabilização do crescimento, após um ataque cirúrgico. A economia, porém, deve ganhar um pouco de tração a partir deste mês de março, quando o resultado das medidas que vêm sendo anunciadas começará a ser percebido. O governo deve anunciar, em março, como meta para 2022, crescimento do PIB entre 5% e 5,5%, segundo especialistas.