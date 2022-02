Dólar em queda e os investimentos estrangeiros

O dólar caiu 5,70% em fevereiro e 10,23% no acumulado de 2022, dando ao real o melhor desempenho em ambos os períodos. Essa foi a notícia que animou os mercados nacionais neste mês que está se encerrando hoje. Segundo analistas, a taxa de câmbio segue se livrando de parte do prêmio de risco nela embutido, à medida que investidores veem mais valor no real devido ao juro elevado, que aguentaria outras incertezas, e à alta das commodities.

Para estrategistas de juros e moedas, o real é uma das moedas que mais teve descolamento em relação a seus termos de troca, ao seu balanço externo. Por isso, essa quebra de correlação nunca foi estrutural, mas sim um movimento defasado. Em algum momento esse descolamento desapareceria e o real voltaria a ter situação em linha com seu balanço externo, o que estaria acontecendo agora.

Para o consumo interno no Brasil, ainda segundo os estrategistas financeiros, o melhor é que o câmbio ainda teria gordura para queimar, considerando a taxa de R$ 4,50 vista como de equilíbrio no modelo de longo prazo para os especialistas.

A cotação de R$ 4,50 é compartilhada pelo Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), que vê espaço para mais fluxo de investimento estrangeiro direto no País (IDP) e coloca o real ainda como a moeda latino-americana mais desvalorizada.

Dados do Banco Central mostram que o IDP somou US$ 4,709 bilhões em janeiro, acima dos US$ 3,478 bilhões esperados pelo mercado. Pelos dados da B3, o fluxo líquido do investidor estrangeiro na bolsa está positivo em R$ 24,3 bilhões em fevereiro, elevando o total em 2022 para R$ 56,8 bilhões.

Houve ingresso líquido de US$ 5,2 bilhões em fevereiro, até o dia 18, acima dos US$ 4,539 bilhões do mesmo período do ano passado. No ano, são US$ 6,692 bilhões em dinheiro novo. Porém, com a rápida queda do dólar, que perdeu 12,42% desde a máxima de 5,7128 reais de 5 de janeiro deste ano, o real pode, agora, estar caro. É o que apontam, novamente, especialistas financeiros, que indicam uma taxa de câmbio justa de R$ 5,30 por dólar.

Neste jogo de alta e baixa da moeda norte-americana, há quem aposte que o dólar poderá voltar a ficar mais caro, inclusive corretores de câmbio brasileiros. Enfim, o que se espera é que a queda traga ajuda no combate à inflação, esta sim, alta, passando dos 10%, o que torna a vida difícil para milhões dos nossos compatriotas.