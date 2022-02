O novo projeto para desenvolver o 4º Distrito da Capital

A prefeitura anunciou que deseja incentivar novas construções ou o reaproveitamento de estruturas já existentes nos cinco bairros que compõem o 4º Distrito, em Porto Alegre. Como incentivo para chegar ao objetivo, a prefeitura pretende isentar os empreendedores de certos tributos e promover alterações nas normas para construção, a exemplo do que foi aprovado no fim de 2021 para o Centro. O prefeito Sebastião Melo (MDB) explicou que seria uma espécie de Plano Diretor do 4º Distrito, ideia de fatiamento do planejamento urbano.

O vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM) adiantou que a proposta, já apresentada à comunidade no simbólico Clube Gondoleiros, referência no 4º Distrito, será protocolada na Câmara de Vereadores até o final de março. A região chamada de 4º Distrito é a entrada da cidade e vizinha de bairros como o Centro e o Moinhos de Vento.

Dados divulgados em colunas jornalísticas especializadas em assuntos da Capital mostra que o número de moradores nos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos é baixo, somente 54 mil pessoas. Para aproveitar a localização privilegiada e a infraestrutura já instalada, a prefeitura quer triplicar a quantidade de habitantes, em prazo ainda não definido. A estratégia para isso será incentivo tributário e urbanístico para a construção civil erguer novos projetos na área.

Dividido em duas fases, o projeto considera as regras atuais do Plano Diretor da Capital. Há, no entanto, a expectativa de liberar altura e aumentar o índice de aproveitamento, quando é permitido construir metros quadrados em relação à área do terreno, mas somente em alguns locais do 4º Distrito. Haverá a preservação de muitas fachadas de antigos prédios na região, o que dialoga com o passado industrial da região, segundo empresários e entusiastas das mudanças e da preservação.

Tendo sucesso, como é esperado pela maioria, apenas com moradores pedindo atenção para a questão de segurança, infraestrutura e habitações populares, o 4º Distrito voltará a ser o Bairro-Cidade, como era conhecido até décadas passadas, tal a sua pujança e tendo serviços, comércios, indústrias, escolas, ruas e avenidas com transporte coletivo eficiente, clube social já citado, o Gondoleiros, e um clube que marcou época no futebol, o Grêmio Esportivo Renner, que teve grandes nomes, como o goleiro Valdir. Sucesso na iniciativa é que todos os porto-alegrenses, muito além dos moradores do 4º Distrito, almejam.