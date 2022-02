A difícil busca por vagas de emprego formal no País

Ter um emprego formal é a meta, até mesmo o sonho de milhares de brasileiros, ainda mais com os reflexos danosos na economia causados pela pandemia e o fechamento de tantas operações em vários setores.

Mas semanalmente são ofertadas vagas em Porto Alegre e outras cidades por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). O Sine Municipal de Porto Alegre tem, nesta semana, 284 vagas de emprego. O Sine foi criado em 1975 sob a égide da Organização Internacional do Trabalho (OIT), orientando cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do Sine com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

Uma das dificuldades atuais é que, na maioria das vezes, para obter a vaga ofertada, é preciso ter uma formação profissional direta para o exercício do trabalho ou, quase sempre, que o candidato postulante tenha o Ensino Médio ou Ensino Técnico.

Aí está a prova de que estudar, ter uma formação básica, é fundamental. Se mesmo assim está difícil encontrar emprego formal para quem tem um currículo escolar, imagine-se quem não tem e a dificuldade enfrentada para ser recebido em uma das centenas de vagas que, normalmente, são ofertadas pelo Sine Municipal na Capital e cidades vizinhas.

A intermediação de mão-de-obra visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho, por meio de vagas captadas junto a empregadores, reduzindo o tempo de espera e a assimetria de informação existente no mercado, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. A intermediação de mão de obra feita pelo Sine é frequentemente associada a ações de orientação profissional, aumentando a efetividade do processo de inclusão social e produtiva dos trabalhadores, particularmente aqueles com maiores dificuldades de inserção.

Hoje em dia, a construção civil tem aparecido como grande empregadora, mas, às vezes, exigindo experiência na vaga aberta, pois o setor está liderando a atividade na pandemia e assim continuará no período para o após Covid-19, segundo entidades da área. A combinação de formação profissional com cursos frequentes pelo Sesc/Senac/Senai e as vagas associam, como dito, o saber profissional e o ensino curricular. São indissociáveis, como se observa.