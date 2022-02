O movimento de tropas da Rússia e a tensão na Ucrânia

Infelizmente, uma ampla solução diplomática para a crise entre a Rússia e a Ucrânia não teve desfecho, até agora, favorável. O presidente russo Vladimir Putin lançou ultimato aos Estados Unidos, que foi rejeitado pela Casa Branca e pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar ocidental.

Trazer a Ucrânia para a Otan é medida provocativa, segundo o Kremlin, pois ficaria com armamentos de países ocidentais na fronteira russa e, assim, com alcance ao território da ex-União Soviética, o que é inadmissível para Moscou.

Pois agora Putin quer o fim da expansão da Otan. O símbolo disso seria o compromisso de que a Ucrânia nunca seria membro da aliança militar, trazendo forças ofensivas ocidentais para as fronteiras russas.

A gravidade do incidente de segunda-feira, com a morte de soldados ucranianos, é que se trata da primeira vez que os russos dizem ter enfrentado o que chamam de provocação de Kiev. Quem fazia tal acusação eram os separatistas das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, as áreas autônomas resultantes da guerra civil de 2014.

Ainda na segunda-feira, Putin reconheceu as regiões separatistas como repúblicas independentes. A situação causou críticas mundiais, inclusive do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e aumentou o temor de que haja uma guerra.

Putin usou o pretexto do conflito na fronteira com soldados ucranianos, que Kiev nega ter ocorrido, para pressionar mais o Ocidente e Kiev a aceitar negociar ou forçar que os ucranianos se acertem com os separatistas sob as regras dos Acordos de Minsk. Na leitura do Kremlin, isso resolveria o problema, pois a Ucrânia seria federalizada, e os rebeldes teriam poder de veto a decisões como abraçar o arcabouço institucional do Ocidente.

O presidente Volodimir Zelenski está assustado com a possibilidade de ficar sozinho para enfrentar Putin. O reconhecimento das repúblicas abre o caminho para uma militarização da região com forças russas, sem que tecnicamente seja uma anexação como a ocorrida na Crimeia. O envio de tropas russas já ocorreu.

Os EUA e países europeus prometem diversas sanções contra Moscou, mas o presidente Joe Biden falou que não enviará tropas para defender a Ucrânia.