Desastres ambientais e projetos de lei no Congresso Nacional

O número de pessoas mortas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aproxima-se de 200 e continuam desaparecidas cerca de 150. Bombeiros enfrentam dificuldades para chegar a alguns locais, por causa dos escombros. Funcionários da prefeitura e moradores trabalham com tratores, escavadeiras, pás e até com as próprias mãos para remover entulhos. Quase mil pessoas estão desabrigadas. O assunto em debate é o por qual motivo, pois ocorreram deslizamentos e enxurradas bem antes, não só em Petrópolis como em outras cidades, não foram tomadas medidas para evitar os desastres.

Chuvas com fortes e inéditos volumes de água ficaram frequentes nos últimos 70 anos, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, e a tendência é piorar. Para ambientalistas, o Brasil terá dificuldade em lidar com o problema enquanto não focar nas chamadas soluções baseadas na natureza. Há projetos de lei na Câmara Federal que tratam da prevenção dessas tragédias. Apenas 30, entre as 923 propostas envolvendo meio ambiente, agricultura e mineração apresentadas na legislatura atual, tratam de mudanças climáticas e desastres ambientais, segundo dados do projeto Política por Inteiro.

Para estudiosos, a proposta, que prevê o uso de fundos públicos, com a concessão de créditos, para revitalizar bacias hidrográficas e florestas, é bem-vinda. Ela parte do entendimento de que deslizamentos e enchentes se tornam mais comuns nas cidades quando a vegetação das margens dos rios e das encostas é destruída.

Além das mortes causadas nesses desastres, há prejuízos econômicos. O Brasil pode sofrer uma redução de R$ 719 bilhões a R$ 3,6 trilhões no PIB até 2100 por conta do aumento da temperatura média e de ondas de calor no país, segundo dados do Estudo Econômico das Mudanças Climáticas no Brasil. O futuro da prevenção aos desastres ambientais passa por soluções envolvendo a própria natureza, método pouco utilizado nos municípios brasileiros. Também a restauração de áreas verdes urbanas que acabam funcionando como uma espécie de esponja para o grande volume de água das chuvas.

Outro problema que persiste é a questão das ocupações irregulares. Hoje, as cidades estariam habituadas ao que é chamado de infraestrutura cinza, como piscinas gigantes e a canalização de arroios. O modelo seria não aquele baseado apenas com obras com ferro e concreto, mas sim com uma integração entre defesa civil, urbanismo e meio ambiente.