Estiagem continua prejudicando os agricultores gaúchos

A estiagem que continua assolando o Rio Grande do Sul levou a manifestações de agricultores e pecuaristas a pedirem apoio do governo do Estado. Porta-vozes dos agricultores dizem que, até agora, as medidas contra a seca têm sido ineficazes.

De concreto, o fato de que estão sendo prejudicadas cerca de 257 mil propriedades rurais, levando muitos dos atingidos ao desespero. Centenas estão sem água para irrigação, além do pasto ralo, quando existe, e não conseguem alimentar o gado. Quem mais sofre são os pequenos agricultores.

Mesmo o anúncio oficial pelo Piratini de que serão feitos açudes e poços artesianos não tirou a sensação de falência da atividade para alguns. Protestos em frente à sede da Secretaria da Agricultura aconteceram na semana passada. O pedido é de diálogo entre o governo estadual, Legislativo e entidades representativas para discutir ações de enfrentamento à estiagem.

Isso está prometido para esta semana pela Casa Civil do Estado. Porta-vozes das entidades alertam que a situação de insegurança alimentar de agricultores familiares é grave e necessita de ações urgentes. Foram informados de que o Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, dispõe de programa de distribuição de cestas básicas por três meses e caixas d'água para famílias atingidas.

Os prejudicados foram orientados a pressionar os prefeitos para que se mobilizem, requerendo recursos. Dos mais de 350 municípios gaúchos que têm decretos de emergência reconhecidos pela União, apenas 14 acessaram o benefício, segundo a Casa Civil.

Sobre o aporte de verbas, o governo gaúcho tem buscado o Ministério da Agricultura, reforçando a preocupação dos produtores rurais com a possibilidade de não conseguirem pagar empréstimos feitos.

Há a promessa do governo estadual para a construção de 6 mil micro açudes com recursos do programa Avançar, em convênio com prefeituras, e isso até o final deste mês, com 10 açudes por município. Também a perfuração de 750 poços, instalação de 750 caixas d'água e implantação de 500 conjuntos de cisternas, com a dispensa de licitação, por se tratar de caso emergencial.

Para os agricultores, somente com recurso financeiro direto do governo será possível superar o momento aflitivo atual. São milhares de produtores de leite com dificuldades, ao lado dos plantadores de soja, feijão, milho e hortaliças. Felizmente, a União vai liberar R$ 800 milhões via o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).