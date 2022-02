Brasil precisa retomar a agenda econômica logo

Economistas estão revisando para baixo suas expectativas para o desempenho da economia brasileira em 2022. Nesta semana, o banco Itaú reduziu sua expectativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 de 1,5% para 0,5%. O maior banco privado do País também passou a prever aumento do desemprego, com a taxa de desocupação subindo de 12,1% no fim de 2021, para 12,5% em dezembro de 2022. Além do Itaú, diversas outras instituições financeiras e analistas passaram a prever PIB menor, inflação mais alta e juros elevados no cenário próximo.

O crescimento do PIB e a situação do mercado de trabalho e da renda neste ano geram expectativa, pois são fatores determinantes no bem-estar da população e no desenrolar de eleições em que o atual presidente tenta a recondução ao cargo. Para confirmar esta previsão, analistas econômicos dizem que estamos com inflação maior e juros em alta. Conforme já divulgado, o Banco Central vai ter de subir mais os juros, o que tem efeito negativo sobre o consumo das famílias e o investimento das empresas.

Também continuamos com a piora da crise hídrica, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acima do esperado e a inflação no atacado sugerindo que ainda há pressão de custos no curto prazo. O preço dos combustíveis, com o arrefecimento da crise entre os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia, fez o dólar baixar e o Ibovespa subir, o que, evidentemente, é um bom sinal. A questão é saber se isso vai continuar. E ainda há outros riscos negativos, como a citada crise hídrica atingindo a produção agropecuária e a situação das contas do governo, que podem piorar ainda mais o quadro inflacionário à frente.

Outro fator indicado pelos economistas é aquele que observa o crescimento modesto esperado para a massa de renda, a soma de todos os rendimentos da população. Uma pequena alta de tão somente de 1,5%, descontada a inflação neste 2022, devido principalmente ao fim do auxílio emergencial, que não deve ser compensado pelo emprego e o Auxílio Brasil. A previsão é a de que a taxa média de desemprego voltará ao nível pré-pandemia somente em 2023.

Preocupa, igualmente, o quadro político-institucional-fiscal e suas incertezas. Um dos fatores é a eleição presidencial polarizada e provavelmente recheada de propostas populistas de ambos os lados. O lado otimista é que o impulso gerado pela reabertura da economia poderá se manter ao longo do ano.