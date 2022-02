Expodireto Cotrijal e o otimismo na agropecuária

A 22ª edição da tradicional feira do agronegócio Expodireto Cotrijal ocorrerá entre os dias 7 e 11 de março, em Não-Me-Toque. Depois de um 2021 sem a realização presencial, por conta da pandemia de coronavírus, a edição de 2022 será híbrida.

O governador Eduardo Leite participou do lançamento da feira, em Porto Alegre. Para o governador, trata-se de um momento importante, pois marca a força do agronegócio gaúcho, a capacidade de produzir e de resistir às dificuldades.

Também lembrou que o Estado enfrenta uma estiagem que preocupa, pois afeta a nossa produção, mas disse que o povo gaúcho é forte, é trabalhador, e temos certeza de que vamos superar este momento crítico.

É evidente que a feira se revela ainda mais importante, mais relevante, porque ajuda a potencializar, a partir dos negócios que ali são tratados, essa capacidade de produção na nossa agricultura, no que Eduardo Leite está com razão.

Embora a estiagem seja um problema que acomete o Rio Grande do Sul com alguma frequência, carecia ao Rio Grande do Sul a capacidade para fazer investimentos preventivos em programas de barragem, de açudagem e de perfuração de poços.

Em dezembro do ano passado, o governo do Estado anunciou o Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, com aporte de R$ 275,9 milhões - o dobro do que já foi investido no setor nos últimos 10 anos.

É bom que o investimento do governo estadual seja voltado ao atendimento de três eixos estratégicos, como a qualificação da irrigação, o fortalecimento da agricultura familiar e novas melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária.

A Expodireto objetiva aproximar ainda mais produtores rurais, empresas de máquinas e equipamentos, instituições financeiras e de pesquisas, desenvolvedores de tecnologia e a agricultura familiar. No ano de 2020, teve 570 expositores de 70 países, com 250 mil visitantes. Foram R$ 2,6 bilhões comercializados.

O evento será uma oportunidade de o produtor rural ter contato com tecnologias de ponta, com a pesquisa, com novidades de mercado e com informações atualizadas, na opinião da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti.

Será mais uma oportunidade para que a agropecuária estadual mostre sua pujança, justamente quando das dificuldades causadas pela estiagem, e no momento em que o produtor está em busca de ampliar cada vez mais a produtividade em suas lavouras, com sustentabilidade, ainda segundo a secretária Silvana Covatti. É a agropecuária renovando sua importância na economia gaúcha.