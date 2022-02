Ataques criminosos nos sites do governo do Estado

Depois dos ataques em nível federal e, aqui no Estado, a setores do Poder Judiciário, eis que páginas do governo do Rio Grande do Sul deixaram de funcionar após uma ação de cibercriminosos. A invasão foi realizada na madrugada da última terça-feira.

A informação é que, por volta das 3h50min da manhã, oito endereços foram comprometidos pelo incidente, sete deles simultaneamente, ou seja, o Procon-RS, o Instituto Geral de Perícias (IGP), a Polícia Civil e a Brigada Militar, bem como os sites da Secretaria de Saúde, do Governo do Estado e os serviços da plataforma digital (rs.gov.br).

A página da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) também foi afetada. Felizmente, os painéis de controle de mortes e casos por Covid-19 e da vacinação contra a doença seguiram no ar.

O governo estadual afirmou que houve um acesso indevido em alguns sites do governo do Estado do RS, mas que todas as providências foram tomadas. Pesquisando os endereços no Google, o deboche dos falseadores chegou ao máximo na mensagem em que afirmam "Você caiu na hackeada [...] Como penalidade, todos os serviços online do Rio Grande do Sul vão pro saco".

É a prova, mais uma fez, de que a tecnologia que oferece tantas vantagens está se prestando para o uso de malfeitores que menosprezam a população em geral, a grande prejudicada pelos seus atos insanos e que merecem punição na forma da lei.

Para especialista em Tecnologia da Informação (TI), em eventos desse tipo o melhor é que sempre exista uma estratégia de contingência para reduzir o tempo de indisponibilidade desses serviços para impedir, por exemplo, o que houve no ano passado, quando do ataque ao ConectSUS, que comprometeu a emissão do comprovante vacinal por mais de 30 dias.

Serviços como agendamento para fazer carteira de identidade, marcação de serviços no Tudo Fácil e consultas no Detran estavam indisponíveis até o final da manhã de terça-feira, mas o site para registrar ocorrências online funcionava normalmente.

O Brasil é o sexto país com mais ataques, sendo que as tentativas de fraude chegaram a 1 milhão. E por ironia, na terça-feira era celebrado o Dia Internacional da Internet Segura. Pelo visto, o Brasil não tem o que comemorar, ainda que tenha registrado queda de 31% no número de vazamentos de dados entre 2019 e 2020, o país ainda ocupa o 6º lugar entre as 20 regiões do mundo mais atingidas pelo problema no ano passado.

Calcula-se que 24,2 milhões de perfis de brasileiros tiveram informações expostas a partir de ataques ou brechas em sistemas em 2021. Só com proteção de dados e muita segurança digital poderemos evitar a malversação do que temos na internet, lastimavelmente.