Medidas para baixar combustíveis podem elevar a inflação

A inflação está em alta e a prova é o preço da cesta básica, que subiu em quase todas as capitais, Porto Alegre incluída. Simultaneamente, o governo e o Congresso estudam textos para uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduza os impostos sobre combustíveis e energia. Mas, o Banco Central alertou que a ideia poderá ter efeito exatamente contrário. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), quando a Selic aumentou para 10,75% ao ano, foi chamada a atenção para o fato de que mesmo políticas fiscais que tenham efeitos baixistas sobre a inflação no curto prazo podem causar deterioração nos prêmios de risco, aumento das expectativas de inflação e, consequentemente, um efeito altista na inflação prospectiva.

Hoje, há três propostas em debate. A do Senado, além de reduzir os tributos sobre combustíveis, cria um vale diesel para caminhoneiros, dá subsídio para tarifas de ônibus e amplia o vale gás. O impacto total, segundo a equipe econômica, supera R$ 100 bilhões. Já o custo da proposta da Câmara, que prevê a redução de impostos sobre combustíveis em 2022 e 2023, é a metade, R$ 50 bilhões. A proposta do Ministério da Economia propõe apenas a desoneração sobre o diesel, com impacto entre R$ 17 bilhões e R$ 18 bilhões.

O que interessa para os integrantes do Copom é que sejam feitas reformas básicas e estruturantes, como a Tributária e Administrativa, as quais, ainda segundo integrantes do colegiado, dariam as condições para um forte equilíbrio das contas públicas, sem artificialismos. Também houve alerta de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do País, deve ficar acima do teto de 5% neste ano, o que representará, se confirmado, o estouro da meta de inflação pelo segundo ano consecutivo.

Assim mesmo, o Copom também indicou que o próximo aumento da taxa básica de juros, em meados do mês de março, será menor, de um ponto percentual, para 11,75% ao ano. No entanto, alertou que mesmo diminuindo a alta da Selic em 15 e 16 de março, não significará o fim do ciclo de aumentos.

Porém, existe a possibilidade de uma possível reversão nos preços das commodities internacionais em produtos como petróleo e minério de ferro, em moeda local. Isso produziria uma trajetória de inflação abaixo do cenário de referência, de 5,4% em 2022 e 3,2% em 2023. Agora, baixar o preço dos combustíveis por decreto não é a solução para o problema, segundo os componentes do Comitê de Política Monetária estão alertando.