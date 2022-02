Brasil mantém recuperação econômica em 2022

Após o mergulho do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo semestre de 2020, período em que as empresas reduziram a produção e que houve fortes restrições a atividades presenciais, a economia iniciou um processo de retomada. No início, a recuperação foi forte, mas veio perdendo força ao longo dos trimestres subsequentes. Os dados das Contas Nacionais Trimestrais do IBGE revelam um quadro de desaceleração do crescimento.

O PIB do último trimestre de 2020 ainda estava 0,9% abaixo do registrado em 2019, em razão da demora na recuperação do emprego e das atividades nos setores de prestação de serviços. O resultado do terceiro trimestre de 2021 mostra recuperação de 4,0% em relação a igual período de 2020, mas sinaliza desaceleração do crescimento. Esse resultado indica que o PIB acumulado nos três primeiros trimestres de 2021 ficou apenas 0,5% acima do verificado em 2019.

Conforme apontam os dados das Contas Nacionais, o Produto Interno Bruto vinha acumulando crescimento de 6,1% em 2021 até o segundo trimestre, mas os dados do terceiro trimestre apontaram para uma redução do ritmo de crescimento acumulado no ano para 5,3%. Boa parte dos setores de atividade econômica perdeu ritmo de expansão. As exceções foram a construção civil, que absorveu uma parcela expressiva da queda de demanda de bens e serviços dos setores com maiores restrições, como turismo e lazer e educação e cultura, os serviços privados não financeiros, que demoraram a retomar as atividades devido às medidas de distanciamento social, a indústria extrativa mineral e os serviços públicos.

A balança das transações de mercadorias do Brasil com o resto do mundo continuou a apresentar saldos positivos nos últimos meses de 2021. No acumulado de 2021, o saldo comercial foi de 36,1 bilhões de dólares. Na comparação com 2019, momento anterior à crise sanitária, o saldo cresceu 36,3%, resultado de uma expansão das importações de 24,3% e do crescimento de 25,7% das exportações, principalmente de bens agropecuários e da extrativa mineral.

A forte desvalorização cambial, que acumulou variação de 9,8% entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, e a permanência das restrições às viagens internacionais ao longo do ano contiveram o déficit da balança de serviços. O que se quer é que a retomada continue nos próximos meses, com o arrefecimento da insuportável pandemia do coronavírus, que muda de nome, mas não deixa de infectar e matar pessoas.