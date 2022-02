Copom combate inflação com nova alta do juro

Na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetário (Copom) do Banco Central (BC) elevou a taxa básica de juros para 10,75%, maior patamar em quatro anos. Foi o oitavo aumento seguido da taxa oficialmente chamada de Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), desde o ano passado. Analistas preveem que a taxa chegará a 11,75% em março, como, igualmente, o aumento desta semana não pegou o mercado de surpresa.

A Selic é usada para controlar a inflação, que fechou o ano passado em 9,25%, porcentagem bem acima da meta estabelecida pelo governo, de 3,75%. Foi a primeira vez em mais de quatro anos que a Selic é elevada para acima de 10%.

Segundo o relatório Focus, analistas do mercado financeiro preveem que a taxa chegue a 11,75% ao ano no mês de março, porcentagem a qual deve fechar 2022. Neste ano, a meta de inflação é de 3,50% e, pela regra vigente, será considerada oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2% a 5%. Normalmente o aumento da Selic é utilizado pelo BC para conter a alta de preços. Quando a inflação está em descontrole, o comitê eleva a taxa de juros. Desta forma, o Copom consegue ancorar as expectativas dos consumidores desestimulando a economia pelo canal de crédito.

A questão é que existe uma ancoragem das expectativas pelos agentes da economia. Desta maneira, o Banco Central precisa passar uma mensagem forte para a população, segundo analistas falaram após a decisão da quarta-feira.

O aumento dos juros provocará taxas bancárias mais elevadas, impactando, assim, no consumo da população e nos investimentos produtivos. Um problema previsto pelos especialistas é o fato de que as despesas serão maiores com os juros da dívida pública. O crescimento da Selic em um ponto percentual gera aumento de R$ 30,8 bilhões na dívida bruta, gerando um problema para o País. Porém, como cabe ao Banco Central controlar a inflação, e se a dívida está alta, isso não é culpa do BC, mas do governo, sendo as políticas coordenadas.

Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) a elevação deveria soar como alerta sobre tudo o que deixamos de fazer a contento para colhermos crescimento econômico com geração de emprego e renda de modo sustentável. Já Gilberto Porcello Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), acentuou que o aumento da taxa Selic, para 10,75% ocorreu porque o cenário doméstico mostrou-se com uma inflação mais disseminada e houve piora na expectativa sobre a atividade.