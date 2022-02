Brasil criou quase 3 milhões de vagas no ano passado

O Brasil criou 2,73 milhões de vagas com carteira assinada em 2021, números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, trata-se do reflexo da recuperação da economia em 2021. Programas federais para empresas preservaram 10.555.693 postos de trabalho, após o desembolso de R$ 41,15 bilhões com o benefício para 1,464 milhão de empregadores. Em 2021, os valores pagos ficaram em R$ 6,98 bilhões e o número de empregadores beneficiados foi de 634.525.

A região Sudeste foi a que mais registrou empregos no mercado de trabalho, respondendo por 1.349.692 de vagas criadas, sendo que Minas Gerais abriu 305.182 empregos formais. Em São Paulo foram 814.035 vagas, vindo após o Rio de Janeiro, com 178.098. A região Sul contabilizou a segunda maior quantidade de vagas abertas, 408.771, seguida pelo Nordeste, com 474.678. O Norte e o Centro-Oeste contabilizaram 154.667 e 263.304 novos postos de trabalho, respectivamente.

Interessante que o saldo por faixa etária teve os trabalhadores de 18 a 24 anos com a maior quantidade dos empregos formais criados em 2021, 1.560.253. Enquanto isso, os trabalhadores na faixa de 25 a 29 anos e de 30 a 39 anos, conquistaram 410.125 e 408.819 vagas, respectivamente. Já os trabalhadores acima de 50 anos e os acima de 65 anos tiveram saldo negativo de geração de emprego formal, de menos 141.759 vagas no total.

Quanto à instrução dos que foram admitidos em empregos formais no ano passado, os que tinham o Ensino Médio foram os que responderam por cerca de 2 milhões dos cargos criados no ano. O salário médio para as admissões em dezembro de 2021 foi de R$ 1.793,34, 6,1% abaixo do registrado no mesmo mês de 2020.

A vacinação no Brasil foi apontada como a explicação para tantos empregos criados, uma vez que estamos chegando a 160 milhões de pessoas imunizadas. Os setores de serviços e o de comércio responderam por 1,8 milhão dessas novas vagas.

Em consonância, o boletim Focus, do Banco Central (BC), projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 deverá registrar um crescimento de 4,5%. Mas, o Ministério da Economia estima alta de 5,1% no PIB de 2021.

Praticamente 82% das vagas criadas no ano passado tiveram ajuda do Benefício Emergencial para a Manutenção do Emprego e da Renda (BEM), que preservou o emprego de 2.253.980 de trabalhadores no ano passado, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência. Mais empregos formais para combater os malefícios da pandemia é tudo o que se quer e espera, ansiosamente.