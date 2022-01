O convite da OCDE e o ingresso do Brasil na entidade

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) aprovou convite formal para que o Brasil e outros cinco países iniciem as discussões de adesão à entidade. A instituição reúne 38 países, entre as nações mais desenvolvidas no planeta.

Os governos da Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também receberam os convites, porém o processo de negociação pode durar de dois a cinco anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, festejou o anúncio, informando também que o ingresso do Brasil na Organização poderá ser mais rápido do que os outros países convidados.

O processo de admissão observa uma avaliação rigorosa do alinhamento do país candidato com as normas, políticas e práticas difundidas pela entidade.

Com sede em Paris, a OCDE é chamada popularmente de clube dos ricos, apesar de incluir vários emergentes, como Colômbia e Costa Rica. A organização é um fórum que discute e promove políticas públicas em várias áreas e realiza estudos internacionais. Ser membro da OCDE é visto como um autêntico selo de qualidade que impulsionaria a economia dos países que a integram.

Mas, para ser aceito como membro da organização, o Brasil precisará reforçar o comprometimento com temas como democracia, agenda ambiental, direitos humanos, combate à corrupção e à pobreza, valores que fazem parte da organização criada após a Segunda Guerra Mundial.

Além disso, o selo da OCDE só chegará se o Brasil fizer uma reforma tributária que elimine a bitributação. Nosso país discute o tema há mais de 20 anos, mas o Congresso nunca conseguiu aprovar um texto de consenso. Para serem aprovados para os trâmites de acessão, os candidatos terão de aderir 251 instrumentos, que são padrões estipulados pela organização. No momento, o Brasil é o mais adiantado, já que obteve aval para 103 deles, dado de dezembro de 2021.

O maior benefício no ingresso brasileiro é um selo de qualidade para o mercado internacional altamente favorável ao ambiente de negócios. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a entrada do Brasil pode aumentar em 0,4% o Produto Interno Bruto (PIB).

Além disso, o País terá voz ativa nos debates sobre padrões e implementações de políticas públicas. Ante reformas desafiadoras, o Brasil tem muito a se beneficiar dos quadros técnicos da OCDE em questões relacionadas à racionalização da tributação, combate à corrupção, capacitação do funcionalismo ou qualificação da educação.