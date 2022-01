A importância da qualidade do ensino para o futuro do País

Já existe consenso entre empresários, políticos e governantes de que a educação deve ser aplicada no Brasil de Norte a Sul, a fim de que possamos diminuir, mais rapidamente, o abismo social que separa milhões de brasileiros entre os que têm boas condições de vida e os miseráveis, que até fome estão passando na pandemia. Mas há um desalento em parte da juventude que os especialistas afirmam ser o reflexo da precarização do ensino em todos os níveis.

O problema brasileiro é estrutural. Falta ao País uma política para de longo prazo para qualificar a juventude e dar esperanças aos milhares de brasileiros que não têm renda. Principalmente que estabeleça estratégias para aumentar o acesso à educação de qualidade para qualquer um dos níveis de ensino. Esse cenário se reflete na dificuldade em convencer os jovens de que estudar é o caminho para a sua evolução social, com possibilidade de ampliar seus conhecimentos e aumentar a chance de empregabilidade.

O Brasil tem 12,3 milhões de jovens que não estudam nem trabalham - são conhecidos pelo termo 'nem-nem'. O número é superior ao da população da Bélgica e já representa 30% dos jovens na faixa etária até 29 anos. Os números da consultoria iDados revelam um desalento generalizado. Motivos para esta situação terrível não faltam e as causas são muitas. À pandemia, crise econômica, política e de valores soma-se uma percepção de que estudar já não garante coisa alguma - ou, pelo menos, que estudar até completar o Ensino Médio ou Superior garanta alguma coisa. Muito menos investir tantos anos de vida até mesmo para fazer uma pós-graduação, hoje sonho de muitos universitários Brasil afora.

Por décadas, a prioridade do Estado foi tentar assegurar condições de oferta de educação básica para todos os brasileiros em suas idades corretas. Mas a educação infantil continua um problema social sem solução e a oferta de creches é o único plano de governo de todos os secretários municipais de educação, eleição após eleição.

Mas, ao final da educação fundamental, nos deparamos com as maiores dificuldades na manutenção dos alunos nas atividades. Sem contextualização ou conexão com a realidade dos estudantes, as atividades são um estímulo à insatisfação e ao descontentamento. Os alunos não veem razão em aprender o que estão aprendendo. Aí está a chance de trazer temas de empregabilidade, com educação profissional.