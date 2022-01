Os grandes desafios e as perspectivas econômicas em 2022

O ano está andando, mas uma das preocupações que continua é a de como a economia se comportará após um 2021 com tantos sobressaltos, começando pela pandemia, que travou quase tudo no ano passado e também em parte de 2020.

O que está sendo previsto é que 2022 será um ano de volatilidade em se tratando dos ativos para investimentos no mundo todo e sobretudo no Brasil. O ano é de eleições presidenciais, com efeito, como de costume, deve gerar incerteza no mercado financeiro, o que dificulta a tomada de decisões, como a realização de investimentos e a obtenção de crédito.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) tem previsão de que continuará em alta até março, segundo o Banco Central, provavelmente encerrando o ciclo de alta dos juros em 11,5% em abril. Na próxima reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central (Copom) é esperado um aumento na taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) de 1 ponto percentual para tentar conter os avanços da inflação.

Os números da economia no Brasil de modo geral não são bons ainda. Temos uma projeção de contas públicas com diagnóstico ruim em relação a 2021. O aumento da receita do governo é transitório. O governo teve várias linhas de arrecadação pontuais, por isso provavelmente a dívida pública volte a subir.

Nesse sentido, se faz necessária ainda mais uma reforma da política fiscal, o que o mercado espera de uma forma geral.

Outro fator a ser considerado são os juros. Os juros serão muito mais altos do que no ano passado, quando saímos de uma taxa de 2% em 2021, com um aumento contundente gerando, assim, volatilidade nos índices de renda fixa. Surgiram, nesse cenário, muitas oportunidades de investimentos em renda fixa.

Os brasileiros, de modo geral, querem que a normalidade retorne para todos os setores e atividades, fazendo com que a economia volte a girar, abrindo postos de trabalho, eis que o desemprego chegou a cerca de 13 milhões de pessoas, sem contar os informais que existiam antes do coronavírus assolar o País.

No Brasil, soma-se a tudo isso o período eleitoral que deixa ainda mais volátil o mercado, especialmente considerando a forte polarização que tem marcado a política do País nos últimos anos. Nesse cenário é importante a diversificação nos investimentos.