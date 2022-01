Um balanço das compras de final de ano e a economia

Levantamento da plataforma V do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (Ibevar) com 28 produtos típicos para as festas de final de ano mostrou que apenas cinco apresentaram aumento na intenção de compra em relação a 2020. A queda do poder de compra do brasileiro, corroído pela inflação pouco acima de 10% em 2021, mais os juros e o desemprego elevados derrubaram as intenções de consumo para o Natal e Ano Novo, repetindo o movimento já registrado na Black Friday - a mega liquidação do final de novembro.