Cuidados redobrados para evitar uma nova onda de Covid

As festas de final de ano foram marcadas, para muitos, pelo reencontro com amigos e familiares, após quase dois anos sem confraternizações em grupo. A possibilidade foi garantida pelo avanço da imunização contra a Covid-19 no Brasil e no Estado.

No entanto, o abandono de cuidados essenciais como uso de máscara, distanciamento adequado - principalmente em locais fechados - e ventilação correta dos ambientes já se reflete no aumento de casos da doença em todo o Rio Grande do Sul. A preocupação é com uma nova onda da variante Ômicron.

Nesses primeiros dias de 2022, houve crescimento significativo da demanda por testes de Covid. No Litoral Norte, já faltam exames nas farmácias e de laboratórios, e os postos de saúde viram os atendimentos a pacientes suspeitos com a doença mais do que dobrarem no período.

Nesta terça-feira (4), o Rio Grande do Sul registrou 2.138 novos casos de Covid, número que também pode ser impactado pela disseminação da variante Ômicron por aqui, mais transmissível, porém, felizmente, causadora de sintomas menos graves.

Os novos registros, no entanto, ainda não se refletiram no aumento de hospitalizações, boa notícia. Cabe observar que a maioria da população já recebeu a segunda dose da vacina, e muitos também a dose de reforço.

Especialistas em saúde apontam, contudo, que há possibilidade de os casos da doença crescerem em todo o País nas próximas semanas, acompanhando tendência mundial. A média móvel de casos no Brasil dá mostras de que caminhamos para isso, pois subiu, nos últimos 15 dias, 135%.

Ou seja, o momento é de retomarmos todos os cuidados sabidos e necessários ao enfrentamento da doença e evitarmos um novo salto de casos e internações. Os mesmos protocolos, inclusive, evitam também a infecção pelo vírus Influenza H3N2, que igualmente se estende Brasil afora.

Apesar do cansaço com as medidas de controle da pandemia e da vontade de retomarmos os encontros e a normalidade, o momento ainda pede atenção. Um passo para trás, muitas vezes, se faz essencial para garantirmos os próximos avanços.

O momento pede paciência e cuidados redobrados: evitar aglomerações, manter a higiene das mãos, a máscara bem ajustada ao rosto, o distanciamento e a circulação de ar em ambientes fechados. Cuidados já corriqueiros, mas que podem fazer a diferença para que tenhamos um início de 2022 diferente do ano passado.