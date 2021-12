Expectativas econômicas para o ano que começa

A expectativa da volta à normalidade em 2022 na área da saúde com um arrefecimento da pandemia ainda não conseguiu apagar alguns temores quanto à economia nacional. O Boletim Macro do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) observa que 2022 será um ano desafiador diante da atividade perdendo tração, juros e taxa de câmbio pesando contra a recuperação, e incertezas decorrentes da eleição.

Neste finalzinho de 2021, no entanto, o FGV Ibre esperava que a economia cresça 0,6% no quarto trimestre, ante o trimestre imediatamente anterior. O setor de serviços deve expandir 1,3%, enquanto a produção industrial pode ter contração de 2,0% no último trimestre do ano, algo ainda a ser confirmado.

Prova da retomada é que o fluxo de investimento estrangeiro no mercado de ações, fundos de investimento e títulos públicos brasileiros foi positivo em novembro, com entrada líquida de US$ 989 milhões.

Em 2021, a recuperação se mostrou forte no primeiro trimestre, mas frustrou bastante desde então, com uma reação menor do que a esperada à vacinação e ao controle parcial da pandemia. A inflação, por outro lado, surpreendeu para cima, o que terá implicações para o cenário de 2022. Foi decorrência da crise hídrica, uma taxa de câmbio depreciada, o prolongamento do choque de oferta de insumos industriais e os preços elevados do petróleo, ainda segundo o Boletim Macro.

Inflação alta e persistente corroendo o poder de compra das famílias, houve a necessidade de aperto monetário, o que piorou as condições de crédito e do mercado de trabalho, intensificando a desaceleração. A taxa de desemprego, de 12,6% ao final de setembro de 2021, já retornou a patamares pré-pandemia, após o pico de 14,9%, em setembro de 2020. O resultado recente é melhor que a taxa de desemprego de 13,9%, verificada em março de 2017.

A carteira de investimentos de mais de R$ 822 bilhões considera 131 leilões e projetos executados pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) entre 2019 e 2021. Esses valores serão ampliados, pois o programa vai negociar mais 153 ativos em 2022, gerando outra parcela de R$ 389,3 bilhões de novos investimentos, alavancados pelo setor privado. Ou seja, o acumulado de ações do PPI de 2019 a 2022 superará a marca de R$ 1,2 trilhão.

Muitos resultados revelam que Brasil deverá continuar em 2022 distante da tendência de crescimento do período pré-pandemia. O ano de 2022 talvez reverta, em parte, as previsões ainda não muito otimistas para o período. É o que se quer. Desejamos a todos um Feliz Ano Novo.